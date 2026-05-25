Comissão da Câmara discute PEC da escala 6x1; acompanhe ao vivo

A comissão especial da Câmara dos Deputados debate, nesta segunda-feira (25), a proposta de emenda Constitucional (PEC) do fim da escala 6x1. O relator é o deputado Leo Prates (Republicanos-BA), que deve apresentar seu parecer ainda nesta reunião.

Após o debate da proposta, a expectativa é de que o texto seja votado pela comissão ainda nesta semana. Essa etapa pode acelerar a tramitação e abrir caminho para os próximos debates e votações sobre o tema.

O presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), se reuniu com presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta segunda-feira. Após o encontro, Motta atendeu ao apelo do governo federal para viabilizar a redução da carga horária semanal e anunciou as principais propostas da emenda (veja abaixo).

Próximos passos

Após a análise realizada em comissão especial nesta segunda-feira (25), a proposta ainda deverá ser avaliada e votada pelo plenário da Câmara dos Deputados.

Em seguida, a discussão vai ao Senado. Por fim, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve sancionar a proposta.

Como deve funcionar a transição

Caso a PEC seja aprovada pela Câmara e pelo Senado, a jornada semanal máxima cairia de 44 horas para 42 horas após 60 dias da promulgação da lei. Depois de mais um ano, iria de 42 horas para 40 horas.

O anúncio foi feito por Hugo Motta ao lado do relator da PEC, deputado Léo Prates (Republicanos-BA), de parlamentares da base governista e ministros. O texto final será submetido à votação na comissão especial ainda nesta semana, e depois já encaminhado para votação em plenário.

Apesar do acordo, o texto ainda poderá sofrer alterações. Há forte resistência entre parlamentares da oposição à proposta, além de um esforço para ampliar o período de transição.

Leia na íntegra o parecer da PEC