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Com presença de Caiado, Gabriel Souza lança pré-candidatura ao governo do RS

Evento teve a presença de pré-candidatos ao Senado, Assembleia Legislativa e à Câmara dos Deputados. Nos bastidores, dissidentes do União Brasil e do PP

Fábio Schaffner

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