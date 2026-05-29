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Com PCC e CV na mira dos EUA, Lula aposta na soberania nacional, e Flávio Bolsonaro explora pauta da segurança

Governo desenha respostas diplomática e eleitoral, enquanto oposição vê episódio como fato novo capaz de estancar crise do Master

Fábio Schaffner

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