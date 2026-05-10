Com Carlos ao Senado, Flávio Bolsonaro lança chapa "puro sangue" em Santa Catarina

Carlos e Flávio Bolsonaro em evento de lançamento das pré-candidaturas neste sábado (9). VITOR SOUZA / AFP

O senador e pré-candidato a presidente da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), participou do lançamento de pré-candidaturas de seu grupo político no sábado (9) em Santa Catarina. O evento político confirmou que o PL vai concorrer às duas vagas abertas no Senado com a deputada federal Carol de Toni e com o ex-vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro, que transferiu o domicílio eleitoral para o Estado do Sul.

A chapa "puro sangue" de candidatos do PL ao Senado encerra uma disputa que causou desentendimentos entre políticos da direita em Santa Catarina. Antes da mudança de Carlos, os candidatos do grupo seriam De Toni e o senador Esperidião Amin (PP-SC), que vai tentar a reeleição.

Com a decisão, Amin se afastou do governador Jorginho Mello (PL) e se alinhou a João Rodrigues (PSD), prefeito de Chapecó que vai concorrer ao governo do Estado.

— Quero lembrar que esta eleição vai ter dois turnos. E eu não vi ninguém, até hoje, dizer que não acredita que o João Rodrigues, chegando ao segundo turno, não ganhe a eleição — afirmou o senador do PP em um ato político, na sexta-feira.

No ato com Flávio, Carlos e Carol trocaram elogios e afagos e indicaram que estão trabalhando juntos para serem os dois senadores eleitos por Santa Catarina nas eleições de outubro.

— Obrigado por toda consideração e simpatia que você tem por mim. Você é fundamental para que tudo isso aqui esteja acontecendo — disse o ex-vereador.

— Se Deus quiser, estaremos juntos nesse desafio de fazer o que tem que ser feito no Senado — afirmou a deputada.

A mudança de domicílio eleitoral de Carlos Bolsonaro faz parte de uma estratégia da família para tentar uma eleição facilitada para o filho de Jair Bolsonaro e, com isso, ampliar o número de cadeiras que a direita controla no Senado. No Rio, a disputa é mais acirrada e o grupo tem o ex-governador Cláudio Castro (PL) na disputa.

No discurso, o senador Flávio Bolsonaro fez críticas ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e disse que o Partido dos Trabalhadores ficará na "insignificância" a partir do ano que vem.

O senador também citou o pai. Disse que a "missão" de Jair Bolsonaro ainda não acabou e que o ex-presidente "subirá a rampa do Planalto" em 2027.

Flávio fala em governo de oito anos

Em discurso a apoiadores na sexta-feira, em Santa Catarina, Flávio Bolsonaro sugeriu que, se eleito, pode tentar um governo de oito anos, com dois mandatos.

Ao fazer comentários sobre como pretendia deixar o país ao fim do governo, disse que isso poderia acontecer "seja daqui a quatro, daqui a cinco, daqui a oito anos".

O tom do senador contradiz manifestações anteriores dele mesmo, que vinha sinalizando que pretendia exercer apenas um mandato de presidente, se eleito.

Em março, ele chegou a protocolar uma proposta de emenda à Constituição (PEC) que proíbe a reeleição para o cargo de presidente da República. O texto diz que a emenda entraria em vigor na data de sua promulgação e se aplicaria ao presidente vencedor das eleições de 2026.