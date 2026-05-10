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Com Carlos ao Senado, Flávio Bolsonaro lança chapa "puro sangue" em Santa Catarina

Ex-vereador do Rio de Janeiro alterou seu domicílio eleitoral na tentativa de conseguir uma vaga no Congresso 

Estadão Conteúdo

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