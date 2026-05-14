Colunistas de Zero Hora analisam reflexos das revelações sobre Flávio Bolsonaro e Vorcaro na política e na economia

Senador confirmou contato com banqueiro, mas negou irregularidades. Saulo Cruz / Banco Master / Agência Senado / Divulgação

Os desdobramentos da operação Compliance Zero, com a prisão do pai de Daniel Vorcaro, e a repercussão das conversas entre o banqueiro e o senador Flávio Bolsonaro movimentaram o noticiário político nesta quinta-feira (14).

Pré-candidato do PL à Presidência da República, Flávio voltou a responder sobre as suspeitas de irregularidades no pedido de dinheiro que fez ao empresário preso. Conforme a reportagem do The Intercept Brasil, Vorcaro chegou a enviar R$ 61 milhões para um filme sobre a vida de Jair Bolsonaro.

Os colunistas de Zero Hora analisaram, ao longo do dia, os reflexos das revelações tanto na política quanto no mercado financeiro:

O que dizem os colunistas

Rosane de Oliveira

Para a colunista de política de Zero Hora, a "relação promíscua com Daniel Vorcaro pode não ser o fim da linha para o candidato do PL".

Em outra análise, Rosane comenta: "Alguém está mentindo na história do filme sobre a vida de Bolsonaro. Flávio Bolsonaro disse que cobrou repasse previsto em contrato, mas os produtores negam".

A coluna ainda apurou as impressões de empresários gaúchos sobre futuro da candidatura de Flávio Bolsonaro.

Giane Guerra

A colunista de economia em Zero Hora analisa os impactos do episódio: "Com estouro do pedido de dinheiro, a bolsa de valores entendeu que a situação enfraquece a candidatura de Flávio e pode fortalecer a do PT, seja com Lula ou outro".

Matheus Schuch

O colunista aponta que "nível de envolvimento do senador e quantia de dinheiro negociado surpreenderam até mesmo aliados", mas que a substituição de Flávio por Michelle "é considerada muito remota".

Rodrigo Lopes

O colunista observa que "pré-candidatos reagem de forma diferente ao escândalo, mas evitam afastamento total em nome de tirar PT do governo".

Gabriel Sant'Ana Wainer

O colunista analisa o caso e afirma que, para Flávio Bolsonaro, "o digno seria abandonar a fantasia presidencial e abrir espaço para alguém menos próximo desse pântano todo".

Humberto Trezzi

Para o colunista, a "doação de R$ 61 milhões do banqueiro ao candidato presidencial da direita até pode ser financiamento para produzir filme, mas rumores de ilegalidade já bastam para causar estrago em política".

Paulo Germano