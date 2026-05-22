CNJ votará proposta de contracheque único para elevar transparência no Judiciário e controlar "penduricalhos"

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) deve votar na próxima terça-feira (26) uma proposta que cria o chamado "contracheque único" para juízes de todo o país. A medida busca ampliar a transparência sobre salários, indenizações e outros valores pagos a magistrados.
A discussão ocorre após uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que restringiu o pagamento de verbas indenizatórias extras, conhecidas como "penduricalhos", a agentes públicos.
A proposta foi apresentada pelo presidente do CNJ e do STF, Edson Fachin, e prevê a criação da Tabela Remuneratória Unificada (TRU).
O que mudaria na prática?
Pelo texto, cada magistrado passará a receber um único contracheque com todos os valores detalhados, incluindo salário e pagamentos adicionais. Atualmente, parte dessas verbas pode aparecer em folhas suplementares separadas.
Ainda segundo o CNJ, essa padronização deve facilitar a fiscalização dos pagamentos feitos pelo Judiciário. O novo modelo exigirá a discriminação de itens como diárias, ajuda de custo, gratificações, remuneração por aulas, indenizações de férias e valores retroativos.
Sem classificações distintas
A proposta também prevê a unificação dos nomes usados para essas verbas, evitando que diferentes tribunais utilizem classificações distintas para um mesmo tipo de pagamento.
Uma auditoria do CNJ apontou falhas no controle dessas despesas. O levantamento identificou 518 registros de pagamentos retroativos sem padronização em 94 tribunais.
Se a resolução for aprovada, os tribunais terão prazo de 60 dias para se adaptar às novas regras.
Ao defender a medida, Edson Fachin afirmou que o contracheque único representa um avanço na transparência e na prestação de contas do Judiciário.