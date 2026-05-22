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Tabela Remuneratória Unificada 
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CNJ votará proposta de contracheque único para elevar transparência no Judiciário e controlar "penduricalhos"

Texto apresentado por Edson Fachin também prevê padronização das verbas pagas a magistrados e maior fiscalização sobre pagamentos retroativos

Zero Hora

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