CNJ aprova contracheque único para juízes 

CNJ aprovou porposta por unanimidade. Gil Ferreira / Agência CNJ

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) aprovou, por unanimidade, nesta terça-feira (26) contracheque único para juízes. O objetivo da proposta é ter mais controle sobre os penduricalhos.

A discussão ocorreu após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que restringiu o pagamento de verbas indenizatórias extras a agentes públicos.

O texto, apresentado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do CNJ, ministro Edson Fachin, obriga os tribunais a adotarem uma nomenclatura padronizada para todas as rubricas remuneratórias e cria a Tabela Remuneratória Unificada (TRU).

Levantamento do CNJ identificou que há, hoje, mais de 500 registros de "penduricalhos" pagos com nomes distintos.

Os órgãos do Judiciário terão 60 dias para se adaptar às mudanças. Após este prazo, eles serão obrigados a enviar de forma padronizada os dados de pagamento ao CNJ e haverá integração com os sistemas do conselho.

Fachin disse que "o que se paga com dinheiro público não pode se esconder em múltiplas folhas", ao votar a favor da resolução.

— O contracheque único fará com que Judiciário mostre à sociedade aquilo que recebe pelos importantes serviços prestados — destacou Fachin.

O método, de acordo com o ministro, permitirá "que o Brasil saiba, de forma simples e rápida", quanto se paga aos juízes.

— Padronizar é valorizar. Ao darmos o mesmo nome e o mesmo teto às verbas em todo o país, blindamos a magistratura contra incompreensões e fortalecemos a dignidade da função.

Segundo Fachin, a proposta de resolução foi construída em conjunto pelo colegidao do CNJ.

— Ela afirma, sem tergiversar, que a magistratura brasileira é una. Nada mais natural que a nossa folha de pagamento também reflita essa unidade constitucional com total respeito às garantias inerentes ao cargo. A prestação de contas não enfraquece o juiz, confere a ele autoridade moral necessária para julgar — afirmou.

O que muda na prática?

Pelo texto, cada magistrado passará a receber um único contracheque com todos os valores detalhados, incluindo salário e pagamentos adicionais. Atualmente, parte dessas verbas pode aparecer em folhas suplementares separadas.

O novo modelo exigirá a discriminação de itens como diárias, ajuda de custo, gratificações, remuneração por aulas, indenizações de férias e valores retroativos.

Sem classificações distintas

A proposta também prevê a unificação dos nomes usados para essas verbas, evitando que diferentes tribunais utilizem classificações distintas para um mesmo tipo de pagamento.