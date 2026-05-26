Cláudio Castro, ex-governador do RJ, é alvo de operação da PF ligada ao Banco Master

Cláudio Castro volta a ser alvo de operação da Polícia Federal nesta teça-feira. PABLO PORCIUNCULA / AFP

A Polícia Federal realiza buscas em endereços ligados ao ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, nesta terça-feira (26). A ação faz parte de uma operação que investiga aportes de recursos do Estado em fundos ligados ao Banco Master.

De acordo com o g1, são cumpridos 10 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro e no Distrito Federal. A operação foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF).

A investigação da PF aponta que o governo Castro teria transferido quase R$ 3 bilhões para o conglomerado do banqueiro Daniel Vorcaro em diferentes ocasiões.

A maior parte dos valores teria partido do fundo de benefícios para aposentados Rioprevidência, que atende cerca de 235 mil aposentados e pensionistas do Estado, e da Cedae, companhia responsável por fornecer água tratada para boa parte do Estado.

O advogado Carlo Luchione, que faz a defesa de Cláudio Castro, disse ao g1 que estava indo para a casa do ex-governador para acompanhar as buscas.

Segunda operação contra Castro

O ex-governador já havia sido alvo de uma ação da Polícia Federal em 15 de maio. Na ocasião, uma investigação apontava que Castro teria atuado de forma decisiva para favorecer os interesses do Grupo Refit, dono da Refinaria de Manguinhos, do empresário Ricardo Magro.