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Cláudio Castro, ex-governador do Rio de Janeiro, é alvo de operação da PF contra grupo Refit

Mandado de busca foi cumprido na casa dele, em um condomínio na Barra da Tijuca. Há ordem de prisão contra o empresário Ricardo Magro 

Zero Hora

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