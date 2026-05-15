Cláudio Castro, ex-governador do Rio de Janeiro, é alvo de operação da PF contra grupo Refit

Cláudio Castro renunciou ao cargo no dia 23 de março. Governo do Rio de Janeiro / Divulgação

O ex-governador do Rio de Janeiro Cláudio Castro (PL) é alvo de operação da Polícia Federal em conjunto com a Receita Federal nesta sexta-feira (15). Agentes cumprem mandados de busca na casa dele, em um condomínio na Barra da Tijuca. O dono da Refit, Ricardo Magro, é alvo de ordem de prisão.

São 17 mandados de busca e apreensão e sete medidas de afastamento de função pública nos Estados de Rio de Janeiro e São Paulo e no Distrito Federal. Segundo a PF, foi determinado ainda o bloqueio de aproximadamente R$ 52 bilhões em ativos financeiros e a suspensão das atividades econômicas das empresas investigadas.

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De acordo com a TV Globo, a ordem para a Operação Sem Refino partiu do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. A apresentadora da GloboNews, Camila Bomfim, divulgou que a PF encontrou mais de R$ 500 mil na casa de um policial civil que é alvo da ação. Embora não seja crime manter dinheiro em casa, ele terá de explicar a origem do dinheiro e porque estava guardado na residência.

A ação aprofunda as investigações sobre suspeitas de sonegação fiscal bilionária do conglomerado do ramo de combustíveis de Magro, lavagem de dinheiro e atuação de organizações criminosas no setor de combustíveis.

Renúncia

Cláudio Castro renunciou ao cargo no dia 23 de março, um dia antes de o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) retomar o julgamento que resultou na declaração de inelegibilidade por abuso de poder político e econômico nas eleições de 2022.

Apesar da inelegibilidade, Castro pretende contar com recursos jurídicos para se lançar candidato ao Senado nas eleições de outubro.

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Maior devedor tributário do país

Alvo de mandado de prisão, o dono da Refit, Ricardo Magro, é um dos maiores devedores tributários do país. Ele vive em Miami desde a década passada. Por isso, o nome dele foi incluído na Difusão Vermelha da Interpol.

O empresário controla a Refinaria de Manguinhos, no Rio de Janeiro, e também possui negócios nos Estados Unidos e em Portugal.

Em julho do ano passado, o Ministério Público de São Paulo já havia citado empresas ligadas à Refit em investigações sobre adulteração de combustíveis e fraudes fiscais. A refinaria do grupo também foi alvo da operação Carbono Oculto e chegou a ser interditada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Contraponto

Procurado pelo g1, o advogado de Cláudio Castro, Carlo Luchione, afirmou que ainda não tinha informações sobre a motivação da busca e apreensão.