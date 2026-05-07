Ciro Nogueira é alvo da Polícia Federal em operação ligada ao caso Master

Senador Ciro Nogueira é alvo de nova fase da Compliance Zero, ligada ao Banco Master. Geraldo Magela / Agência Senado/Divulgação

O senador Ciro Nogueira (PP-PI) é um dos alvos da nova fase da Operação Compliance Zero, da Polícia Federal, que apura fraudes financeiras do Banco Master nesta quinta-feira (7). O parlamentar é presidente do Partido Progressistas.

São cumpridos mandados de busca e apreensão no endereço dele, em Brasília.

A ofensiva prendeu Felipe Cançado Vorcaro, primo do banqueiro Daniel Vorcaro, em Minas Gerais. O irmão de Ciro Nogueira, Raimundo Nogueira, é alvo de buscas.

Segundo a PF, são executadas 10 ordens de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária no Piauí, em São Paulo, em Minas Gerais e no Distrito Federal. Além disso, também foi autorizado o bloqueio de bens, direitos e valores no valor de R$ 18,85 milhões.

A defesa de Ciro Nogueira afirmou que o senador não teve qualquer participação em atividades ilícitas e nos fatos investigados e que ele está a disposição para prestar esclarecimentos. Leia íntegra da nota abaixo

Relação entre Ciro Nogueira e Vorcaro

Em março, a Polícia Federal encontrou no celular do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, diálogos com Ciro Nogueira e ordens do empresário para pagamento a uma pessoa de nome "Ciro", citado sem o sobrenome.

Em algumas das mensagens, Vorcaro se refere ao senador como um "grande amigo de vida". Na mesma conversa, de agosto de 2024, o banqueiro comemora uma iniciativa legislativa de Ciro que beneficiava o Master a qual chamou de "bomba atômica no mercado financeiro".

A data da mensagem coincide com a da proposta de emenda à Constituição (PEC) de autonomia financeira do Banco Central, apresentada por Ciro Nogueira para aumentar o valor coberto pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC) de R$ 250 mil por CPF para R$ 1 milhão.

A proposta foi identificada por políticos e integrantes do mercado financeiro como uma das primeiras "digitais" de favorecimento ao Master no Congresso. A cobertura do FGC era uma das principais estratégias do Banco Master para alavancar os investimentos em seus certificados de depósitos bancários (CDBs).

Esta é a quinta fase da operação e foi deflagrada na mesma semana em que a defesa do banqueiro entregou à PF e à Procuradoria-Geral da República (PGR) uma proposta de acordo de delação premiada, ainda sob análise dos investigadores. A nova fase não tem relação com os fatos apresentados na proposta de delação, que no estágio atual não tem valor probatório.

Na quarta fase, deflagrada em 16 de abril, a PF prendeu o ex-presidente do Banco Regional de Brasília (BRB) Paulo Henrique Costa, que também decidiu buscar um acordo de delação.

Investigação

De acordo com a Polícia Federal, foi encontrado um conjunto de indícios de que Ciro Nogueira recebia pagamentos recorrentes de Daniel Vorcaro para atuar politicamente a favor do Banco Master.

A investigação também mostra aquisição de participação societária com expressivo deságio e registros de pagamentos de viagens de luxo pelo banqueiro em benefício do senador e de seus familiares.

Segundo os autos, o texto da emenda foi elaborado pela assessoria do Banco Master, impresso e entregue em envelope endereçado a “Ciro” no endereço residencial do senador. O conteúdo da versão entregue é reproduzido de forma integral pelo parlamentar ao Senado.

Ainda de acordo com a PF, Vorcaro afirmou, logo após a publicação da proposta de emenda, que o ato legislativo “saiu exatamente como mandei”, e interlocutores do banco registraram que a medida “sextuplicaria” o negócio do Master e provocaria verdadeira “hecatombe” no mercado.

A PF sublinha que o caso não foi isolado. Em novembro de 2023, Vorcaro teria ordenado retirada da residência do senador de envelopes que conteriam minutas de projetos de lei de interesse do particular. A parceria entre os dois envolvia o pagamento de uma série de vantagens a Nogueira.

"Os autos reúnem diversos elementos de prova, dentre os quais se destacam comprovantes bancários de transferências, registros de viagens e mensagens eletrônicas trocadas, em tese, entre integrantes da organização criminosa. Trata-se de elementos que indicam, em status de asserção, a possível prática de atos de corrupção, operações de lavagem de dinheiro, ocultação patrimonial e continuidade delitiva", escreveu o ministro do Supremo Tribunal Federal André Mendonça, ao autorizar a operação.

Os indícios reforçam, segundo Mendonça, a tese de que Nogueira "instrumentalizou o exercício do mandato parlamentar em favor dos interesses privados de Vorcaro".

Entre as vantagens do banqueiro ao senador são citadas:

Aquisição de participação societária estimada em aproximadamente R$ 13 milhões pelo valor de R$ 1 milhão Realização de repasses mensais de R$ 300 mil ou mais — considerando relatos de que o montante teria evoluído para R$ 500 mil Disponibilização gratuita, por tempo indeterminado, de imóvel de elevado padrão Pagamento de hospedagens, deslocamentos e demais despesas inerentes a viagens internacionais de alto custo

A título ilustrativo dos pagamentos de viagens de luxo, os investigadores citam diálogo entre Léo Serrano, funcionário de Vorcaro, e o banqueiro, com o seguinte diálogo:

“Só uma pergunta rápida... eh pros meninos continuarem pagando conta dos restaurantes do Ciro/Flávia até Sábado?”

Vorcaro responde:

“Sim. Depois leva meu cartão para St. Barths”.

Ainda segundo a representação, Nogueira teria atuado a favor dos interesses de Vorcaro em outros projetos de lei, entre eles o PL nº 5.174/2023, que institui o Programa de Aceleração da Transição Energética, e o PL nº 412/2022, que institui o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa (SBCE) e promove alterações em diversos diplomas legais.

Quem é Ciro Nogueira

Nascido em Teresina, em 21 de novembro de 1968, Nogueira é formado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio). Iniciou a trajetória política no Piauí e foi eleito deputado federal por quatro mandatos consecutivos antes de chegar ao Senado, em 2011. Em 2018, foi reeleito para a Casa.

Desde 2013, preside nacionalmente o Progressistas (PP). Ao longo da carreira, participou de articulações políticas em diferentes governos e ampliou a influência do partido em negociações no Legislativo.

Entre 2021 e 2022, durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, ocupou o cargo de ministro-chefe da Casa Civil, se tornando um dos principais articuladores políticos da gestão.

Nos últimos anos, o parlamentar se consolidou como uma das lideranças da oposição ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Senado e mantém atuação em debates sobre economia e articulação partidária.

Contraponto

Confira a nota na íntegra da defesa do senador:

A defesa do Senador Ciro Nogueira repudia qualquer ilação de ilicitude sobre suas condutas, especialmente em sua atuação parlamentar.

Reitera o comprometimento do senador em contribuir com a Justiça, a fim de esclarecer que não teve qualquer participação em atividades ilícitas e nos fatos investigados, colocando-se à disposição para esclarecimentos.

Pondera, por fim, que medidas investigativas graves e invasivas tomadas com base em mera troca de mensagens, sobretudo por terceiros, podem se mostrar precipitadas e merecem a devida reflexão e controle severo de legalidade, tema que deverá ser enfrentado tecnicamente pelas Cortes Superiores muito em breve, assim como ocorreu com o uso indiscriminado de delações premiadas.

Antônio Carlos de Almeida Castro - Kakay

Roberta Castro Queiroz

Marcelo Turbay

Liliane de Carvalho

Álvaro Chaves

Ananda França

Almeida Castro, Castro e Turbay Advogados

Veja a decisão na íntegra: