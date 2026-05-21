Chefe de comunicação da campanha de Flávio Bolsonaro deixa o cargo após crise com caso Vorcaro

Marcello Lopes é amigo pessoal de Flávio Bolsonaro, pré-candidato à Presidência. PEDRO KIRILOS / ESTADÃO CONTEÚDO

O chefe de comunicação da campanha do pré-candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL), Marcello Lopes, deixou o cargo nesta quarta-feira (20). A saída do publicitário ocorre uma semana após a divulgação de conversas reveladas pelo site Intercept Brasil entre o senador e Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

Por meio de nota divulgada pelo senador Rogério Marinho, coordenador-geral da pré-campanha de Flávio Bolsonaro, foi informado que a decisão de Lopes de deixar a coordenação ocorreu para que ele pudesse se dedicar integralmente aos seus projetos empresariais (leia a íntegra abaixo).

O responsável por organizar e montar a nova equipe de comunicação será o publicitário Eduardo Fischer. Ainda segundo o comunicado, Fischer atuará na estruturação da equipe e na definição das diretrizes estratégicas da comunicação, assumindo, posteriormente, a coordenação da área.

Saída em comum acordo

Segundo o Estadão, a equipe do senador afirmou, por meio de nota, que Marcelo Lopes esteve com Flávio Bolsonaro durante esta tarde, quando teria comunicado que não poderia mais colaborar com a equipe. A saída foi feita em comum acordo, segundo eles.

"O publicitário, que é amigo pessoal do parlamentar, decidiu, neste momento, focar na própria empresa e priorizar os seus negócios. Lopes volta para os Estados Unidos para cumprir agenda familiar", diz o comunicado.

Além da atuação na campanha, Marcelão, como é conhecido, é ex-policial civil e proprietário da agência Cálix Propaganda.

Segundo o Estadão, Marcelão assumiria oficialmente o comando da comunicação da pré-campanha em junho. Embora já integrasse a equipe, ele havia sido definido como responsável pela área em 12 de maio.

Uma semana depois

A saída do publicitário ocorre em meio à repercussão das mensagens trocadas entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, nas quais o senador pediu dinheiro para pagar as despesas da produção do filme Dark Horse, que retrata a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Os diálogos fazem parte da extração do conteúdo do primeiro telefone celular do banqueiro, que foi apreendido pela Polícia Federal na primeira fase da Operação Compliance Zero.

Em novembro de 2025, Vorcaro foi preso ao tentar deixar o país por suspeita de fraudes contra o sistema financeiro. Atualmente, ele está preso preventivamente na Superintendência da Polícia Federal.

Leia a nota do senador Rogério Marinho

"A coordenação-geral da pré-campanha de Flávio Bolsonaro informa que Marcello Lopes comunicou, nesta quarta-feira, sua decisão de deixar a coordenação de comunicação para dedicar-se integralmente aos seus projetos empresariais.

A pré-campanha agradece a Marcello pela contribuição prestada durante o período em que esteve à frente da área e deseja sucesso em seus novos desafios.

Para esta nova etapa, a comunicação passa a contar com a consultoria do publicitário Eduardo Fischer, profissional com mais de três décadas de experiência no mercado publicitário brasileiro e reconhecida atuação no desenvolvimento de estratégias de comunicação e marketing para grandes marcas. Ao longo de sua trajetória, foi eleito Publicitário do Ano em cinco ocasiões.

Inicialmente, Eduardo Fischer atuará na estruturação da equipe e na definição das diretrizes estratégicas da comunicação, assumindo posteriormente a coordenação da área.