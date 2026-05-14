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Caso Banco Master: veja a linha do tempo da crise que atinge os três poderes

Investigação revela uma teia de influência e expõe contratos suspeitos no Judiciário, articulações políticas, intimidações, monitoramento de desafetos e troca de favores

Zero Hora

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