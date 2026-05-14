Caso Banco Master: veja a linha do tempo da crise que atinge os três poderes

Banco Central liquidou o Master no final de 2025. WERTHER SANTANA / ESTADÃO CONTEÚDO

O caso do Banco Master passou rapidamente de uma crise de liquidez bancária para uma crise envolvendo os três poderes da República. O que começou com a descoberta de um "rombo" e indícios de fraudes em fundos de pensão (RPPS) alcançou o Palácio do Planalto, o Congresso e o Supremo Tribunal Federal, com o desenrolar da investigação da Polícia Federal.

O episódio mais recente envolve a prisão de Henrique Vorcaro, pai do ex-dono do Banco Master, Daniel Vorcaro.

Henrique Vorcaro foi alvo da 6º fase da Operação Compliance Zero. Em decisão que determinou a prisão, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, apontou, com base na investigação da Polícia Federal, que Henrique Moura Vorcaro exercia papel estratégico dentro da engrenagem: além de solicitar serviços ilícitos, ele também financiava o grupo.

Conversas interceptadas indicam pagamentos mensais da ordem de R$ 400 mil apenas para o núcleo “A Turma”, dentro de um esquema que girava cerca de R$ 1 milhão por mês para sustentar as atividades da organização.

Na quarta-feira, a revelação de que o senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato a presidente da República, trocou mensagens com Daniel Vorcaro pedindo dinheiro para financiar o filme acerca da vida de Jair Bolsonaro sacudiu Brasília e o mercado financeiro.

Veja, abaixo, a cronologia envolvendo o banco

2021: surge o Banco Master

Sem tradição no mercado financeiro, o Master atraiu clientela oferecendo rendimentos muito superiores à concorrência. Em poucos anos, o banco saltou de R$ 2,5 bilhões para R$ 50 bilhões em captação de CDB’s. A bonança intrigou o circuito bancário, que via o dono do Master, Daniel Vorcaro, ostentando uma vida luxuosa e se aproximando de altas autoridades da República.

2024: as suspeitas

O volume das operações e a ausência de cobertura patrimonial despertaram a atenção do Banco Central em 2024. No ano seguinte, o Banco Regional de Brasília (BRB), instituição estatal, anuncia intenção de comprar 58% o Master, aumentando as desconfianças.

Daniel Vorcaro. Banco Master / Divulgação

2025: operação policial

Caso vai para o STF

Vorcaro é solto após duas semanas na prisão e o caso sobe para o Supremo Tribunal Federal, por suposto envolvimento de autoridade com foro privilegiado. Dois dias antes de ser sorteado o então relator, Dias Toffoli viaja em jato particular com um dos advogados do banco.

Dias Toffoli. EVARISTO SA / AFP

As primeiras decisões

No comando do processo, Toffoli chegou a decretar sigilo máximo na investigação, suspendeu perícias e interrogatórios.

O TCU

A pedido do Ministério Público (MPF), o Tribunal de Contas da União (TCU) entra no caso. Ex-deputado ligado ao centrão, o ministro Jhonathan de Jesus suspeitou de que o Banco Central tenha acelerado a liquidação do Master e pediu uma inspeção no processo, cogitando reverter a decisão.

A atuação de Moraes

A imprensa descobriu que a esposa do ministro Alexandre de Moraes, Viviane, tinha contrato de R$ 129 milhões com o Master. Moraes teria discutido a venda do Master ao BRB com o presidente do BC, Gabriel Galípolo. Ambos confirmaram o encontro, mas negaram terem conversado sobre o tema.

Alexandre de Moraes. Nelson Jr / STF,Divulgação

O ataque dos influenciadores

Em meio à investida do TCU contra o Banco Central, influenciadores da internet começaram a atacar a liquidação do Master. Pagos por agências de comunicação, os influenciadores lançaram suspeitas sobre a atuação da autoridade financeira.

Leia Mais Suspeitas envolvendo Banco Master põem Moraes sob pressão política

Janeiro de 2026: novo escândalo

Com o Banco Central sob inspeção do TCU, a Polícia Federal deflagrou nova operação, mirando a gestora de investimentos Reag. Ligada ao Master e também liquidada pelo BC, a gestora mantinha seis fundos suspeitos, no valor de R$ 102 bilhões. Toffoli nomeou pessoalmente os peritos que analisaram os documentos apreendidos.

Leia Mais Como a empresa da qual Toffoli é sócio se conecta à teia de fundos do Master e da Reag

Em 21 de janeiro, o Banco Central liquida a sexta instituição financeira ligada ao Master. Tido como o banco popular do grupo, a Will Financeira tem as operações encerradas “em razão do comprometimento da sua situação econômico-financeira, da sua insolvência e do vínculo de interesse evidenciado pelo exercício do poder de controle do Banco Master.

29/1: o cenário se agrava:

30/1: diretor do Banco Central revela que o Banco Master tinha apenas R$ 4 milhões em caixa antes de entrar em processo de liquidação.

Fevereiro de 2026

2/2: Grupo Fictor, que havia tentado adquirir o Master, pede recuperação judicial.

3/2: operação policial resulta na prisão do ex-presidente do Rioprevidência.

5/2: o presidente Lula se manifesta sobre seu encontro com Daniel Vorcaro no Planalto, afirmando que o governo não teria posição política (pró ou contra) no caso.

6/2: a Previdência do Amapá entra no radar da PF por suspeitas de fraudes em investimentos vinculados ao banco.

9/2: Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, afirma que as evidências de fraude no Master já haviam surgido em março de 2025.

Sede do Supremo Tribunal Federal. Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil

11/2: durante operação em Balneário Camboriú, uma mala com dinheiro é jogada pela janela.

11/2: A PF encontra menções ao ministro Dias Toffoli no celular de Daniel Vorcaro.

12/2: Toffoli confirma ser sócio de empresa ligada ao resort Tayayá (PR), mas nega relação direta com Vorcaro.

O resort

Tayaya Aqua Resort, em Ribeirão Claro (PR), está no centro da teia de relações entre Toffoli, Master e Reag. Tayaya Aqua Resort / Reprodução

Preso pela PF, um cunhado de Vorcaro comprou de irmãos de Toffoli participação em um resort no Paraná. O negócio foi intermediado por fundos de investimentos geridos pela Reag. Reportagens mostraram que os irmãos do ministro, um engenheiro e um padre, tinham patrimônio de R$ 380 mil quando compraram cotas no valor de R$ 4,55 milhões do resort.

Edson Fachin, presidente do STF. Rosinei Coutinho / STF/Divulgação

12/2: ministros do STF se reúnem para discutir o caso. Após o encontro, fica acertado que Toffoli deixa a relatoria. No mesmo dia, o ministro André Mendonça assume a relatoria do caso no STF.

Em nota, o STF afirmou que o ministro — "considerados os altos interesses institucionais" — pediu que o tema fosse redistribuído para outro magistrado relatar o caso.

O documento foi assinado pelos outros 10 ministros da Corte que demonstraram apoio pessoal ao ministro Dias Toffoli e defenderam as ações do magistrado, declarando "não ser caso de cabimento para a arguição de suspeição".

O Ápice da Crise e as Liquidações Finais

13/2: surge a suspeita de que a reunião que selou a saída de Toffoli do caso foi gravada clandestinamente.

13/2: delegados da Polícia Federal (PF) que conduzem investigações sobre o Banco Master foram chamados para uma reunião com o novo relator do caso no Supremo Tribunal Federal (STF), ministro André Mendonça.

André Mendonça, após sorteio, assumiu a relatoria do caso. Rosinei Coutinho / STF / Divulgação

14/2: Novas revelações apontam que Vorcaro relatou cobranças por pagamentos destinados ao resort ligado a Toffoli.

18/2: Banco Central decreta liquidação extrajudicial do Banco Pleno S.A e da Pleno DTVM, que faziam parte do Grupo Master.

Março de 2026: Daniel Vorcaro volta a ser preso

4/3 - A Polícia Federal prendeu novamente o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. Ele foi alvo de uma nova fase da Operação Compliance Zero.

5/3 - O banqueiro Daniel Vorcaro e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), trocaram mensagens pelo WhatsApp durante todo o dia 17 de novembro de 2025, data em que o dono do Banco Master foi preso pela Polícia Federal, segundo informações da colunista Malu Gaspar, do jornal O Globo.

Leia Mais Como é a cela de Daniel Vorcaro na superintendência da Polícia Federal

20/3 - Com o banqueiro já sob custódia, detalhes sobre sua rotina na Superintendência da Polícia Federal em Brasília vêm à tona. A descrição da cela e do isolamento do empresário.

Daniel Vorcaro foi preso em 4 de março. Secretaria da Administração Penitenciária de SP / Divulgação

Abril de 2026: preso ex-presidente do BRB

3/4- Informações dão conta de que o ministro Alexandre de Moraes utilizou um avião da empresa de Vorcaro na véspera de uma reunião oficial com o próprio banqueiro.

8/4- Reportagens revelam que o Banco Master pagou mais de R$ 80 milhões ao escritório de advocacia da esposa do ministro Alexandre de Moraes, levantando debates sobre conflito de interesses.

16/4- A Polícia Federal prendeu o ex-presidente do Banco de Brasília (BRB) em uma operação ligada ao esquema do Master.

Leia Mais Vorcaro passa por exames e retorna para prisão em Brasília

24/4 - A segunda turma do STF formou maioria para manter a prisão do ex-presidente do BRB. O ministro Dias Toffoli se declarou suspeito para julgar o caso.

Maio de 2026: o áudio de Flávio Bolsonaro

7/5 - A 5ª fase da Operação Compliance Zero teve como um dos alvos o senador Ciro Nogueira, presidente do Partido Progressistas, e ex-chefe da Casa Civil no governo de Jair Bolsonaro. O senador teria recebido vantagens sistemáticas de Daniel Vorcaro, incluindo pagamentos mensais, viagens de luxo e até participação em sociedades.

13/5 - Um áudio divulgado pelo veículo de notícias Intercept Brasil, revela uma conversa entre o senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro, e o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. O conteúdo principal do diálogo é referente às despesas do filme Dark Horse — que conta a história do ex-presidente Jair Bolsonaro.

A mensagem teria sido enviada no dia 16 de novembro de 2025. No dia seguinte, Vorcaro foi preso por suspeita de operações fraudulentas envolvendo o banco. O Master foi liquidado no dia 18 de novembro de 2025.

14/5 - A PF deflagra a 6ª fase da Compliance Zero. O ministro André Mendonça autoriza a prisão do pai de Daniel Vorcaro. Segundo a decisão, ele seria o operador financeiro dos pagamentos destinados ao grupo chamado "A Turma".