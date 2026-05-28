Política

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Carne de ouro e conta de R$ 66 mil: PF encontra mensagens de Cláudio Castro agradecendo Daniel Vorcaro sobre "experiência incrível"

Diálogos foram obtidos pela Polícia Federal no telefone celular do dono do Banco Master e fundamentaram a operação deflagrada na terça-feira, que cumpriu mandado de busca e apreensão contra o ex-governador do Rio

Estadão Conteúdo

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