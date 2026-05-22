Cármen Lúcia vota contra mudança na Lei da Ficha Limpa que reduz tempo de inelegibilidade

Ministra Cármen Lúcia, do STF, considera inconstitucionais as mudanças na Lei da Ficha Limpa. Antonio Augusto / STF

A ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Cármen Lúcia votou para declarar inconstitucionais trechos que alteram a Lei da Ficha Limpa. A proposta busca reduzir o tempo que políticos cassados ou condenados por órgão colegiado ficam inelegíveis.

O julgamento ocorre em plenário virtual na Primeira Turma do STF desta sexta-feira (22) até a próxima sexta (29). Caso algum magistrado peça destaque, o caso pode ser levado para o plenário físico.

Em setembro do ano passado, o Congresso aprovou norma que estabeleceu que eventuais punições devem durar, em regra, oito anos, mas somente a partir da data da decisão judicial ou da cassação do mandato. Pela legislação anterior, o tempo longe das urnas poderia alcançar mais de 15 anos. As mudanças foram sancionadas com veto parcial pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Cármen Lúcia é a relatora do caso e foi a primeira a se manifestar. Ainda devem votar Flávio Dino, Cristiano Zanin e Alexandre de Moraes.

Em seu voto, a ministra defendeu o restabelecimento de regras previstas na legislação anterior. Para a magistrada, as alterações "estabelecem cenário de patente retrocesso" e devem ser consideradas inconstitucionais por violarem princípios essenciais da República, como os da probidade administrativa e moralidade pública.

"O Supremo Tribunal atua no sentido de afastar por antijurídicos quaisquer comportamentos e atos que impeçam, dificultem ou embacem a probidade administrativa e a moralidade pública inerente ao regime republicano", afirmou. Em outro trecho, ela afirmou que "não pode participar da vida política-eleitoral quem descumpre as normas constitucionais e legais".

A análise da legalidade da normativa ocorre a três meses do período de registro das candidaturas na Justiça Eleitoral e pode impactar a decisão dos partidos na escolha dos postulantes a cargos públicos.

Principais mudanças em julgamento

Contagem do tempo de inelegibilidade

Como era: a lei original previa que os oito anos de inelegibilidade são contados a partir do fim do mandato

a lei original previa que os oito anos de inelegibilidade são contados a partir do fim do mandato Como ficou: o texto atual prevê contagem a partir da condenação por órgão colegiado, da decisão que cassar o mandato, da eleição em que ocorreu o abuso ou da renúncia ao cargo para evitar cassação, o que diminui o tempo longe das urnas

Prazo máximo

Como era: pela norma anterior, a inelegibilidade poderia alcançar mais de 15 anos

pela norma anterior, a inelegibilidade poderia alcançar mais de 15 anos Como ficou: ficou estabelecido prazo máximo de 12 anos para condenações por inelegibilidade, mesmo em casos de condenações sucessivas em processos diferentes

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