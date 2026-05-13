Carlinhos Cachoeira é preso pela PF no Aeroporto de Congonhas 

Carlinhos Cachoeira ficou conhecido nacionalmente após ser o alvo da Operação Monte Carlo, em 2012. Lia de Paula / Agência Senado

O contraventor Carlos Augusto de Almeida, conhecido como Carlinhos Cachoeira, foi preso pela Polícia Federal (PF) no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, na tarde desta quarta-feira (13). As informações são do g1.

O mandado de prisão preventiva foi expedido pela 8ª Vara Criminal de Goiânia. Almeida é investigado por crimes de calúnia, difamação e injúria. Contudo, mais detalhes sobre a apuração não foram divulgados — já que o processo tramita em segredo de Justiça.

A defesa de Carlinhos Cachoeira informou que não vai se manifestar sobre a prisão.

Carlinhos ficou conhecido nacionalmente após ser alvo da Operação Monte Carlo, em 2012. Ele foi condenado a 39 anos de prisão por crimes como corrupção, formação de quadrilha e exploração de jogos ilegais.

A operação revelou uma rede de influência sobre políticos, empresários e agentes públicos. Cachoeira respondeu parte dos processos em liberdade após recursos judiciais.