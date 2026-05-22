Carla Zambelli é solta após Justiça da Itália negar pedido de extradição, diz advogado

Ex-deputada apareceu ao lado de seu advogado em vídeo publicado nas redes sociais. Coronel Aginaldo @coronel_aginaldo / Instagram/Reprodução

A ex-deputada condenada Carla Zambelli foi solta na Itália, nesta sexta-feira (22), após Justiça negar pedido de extradição e determinar a liberdade da brasileira, segundo a defesa da ex-deputada. As informações são do g1.

Ainda de acordo com a defesa de Zambelli, o tribunal da Suprema Corte de Cassações da Itália anulou a decisão anterior, emitida pela Corte de Apelações da Itália. A decisão anulada aprovava a extradição da ex-deputada, a pedido do Supremo Tribunal Federal (STF). A Suprema Corte de Cassações ainda não se manifestou formalmente.

O processo, porém, ainda passará pelo ministro da Justiça da Itália, Carlo Nordio. O magistrado tem um prazo de 45 dias para dar um parecer favorável ou contrário à extradição.

Em vídeo publicado nas redes sociais, ao lado do irmão Bruno Zambelli e do advogado Pieremilio Sammarco, Zambelli agradeceu pelo apoios dos dois, afirmou que foi aplaudida ao sair da prisão e comemorou a decisão da Justiça:

— Estamos livres finalmente! Vitória!

Julgamento

Zambelli foi condenada pelo STF a 10 anos de prisão por ataques ao sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Segundo a decisão, a ex-deputada teria orientado um hacker a invadir o sistema do CNJ para inserir documentos falsos, incluindo um mandado de prisão contra Alexandre de Moraes. Ela foi julgada por invasão de dispositivo informático e falsidade ideológica.

Na tentativa de escapar da pena, foi para a Itália em maio do ano passado — ela tem cidadania italiana. Ela estava na lista vermelha da Interpol e foi presa em 29 de junho de 2025.

Após a prisão, a ex-deputada foi julgada no país europeu. A Justiça italiana decidiu mantê-la presa durante o julgamento, por entender que havia risco de fuga.