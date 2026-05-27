Câmara dos Deputados vota PEC do fim da escala 6x1; siga ao vivo 

Os pilares do texto

O texto é a versão do relator Leo Prates para duas propostas de emenda à Constituição que previam a redução de jornada: a PEC 221/19, do deputado Reginaldo Lopes (PT-MG), que estabelecia 36 horas semanais após um período de 10 anos, e a PEC 8/25, da deputada Erika Hilton (Psol-SP), que introduzia a escala 4x3 (quatro dias de trabalho e três de descanso), com limite de 36 horas semanais, depois de um ano.