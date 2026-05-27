Câmara dos Deputados vota PEC do fim da escala 6x1; siga ao vivo 

- A Câmara dos Deputados votou nesta quarta-feira (27) a proposta de emenda à Constituição (PEC) da redução da jornada de trabalho
- O texto foi aprovado com 461 votos a favor e 19 contrários (veja como votaram os gaúchos)
- A PEC estabelece o fim da escala 6x1 e garante dois dias de folga semanais a todos os trabalhadores mediante redução da jornada máxima de 44 para 40 horas
- Mais cedo, a comissão especial da Câmara aprovou o parecer do projeto, feito pelo relator Leo Prates (Republicanos-BA)
- Agora, o texto irá para apreciação do Senado Federal
Os pilares do texto
O texto é a versão do relator Leo Prates para duas propostas de emenda à Constituição que previam a redução de jornada: a PEC 221/19, do deputado Reginaldo Lopes (PT-MG), que estabelecia 36 horas semanais após um período de 10 anos, e a PEC 8/25, da deputada Erika Hilton (Psol-SP), que introduzia a escala 4x3 (quatro dias de trabalho e três de descanso), com limite de 36 horas semanais, depois de um ano.
Promulgação
- Não há necessidade de sanção presidencial. Se o texto for aprovado por ambas as Casas sem divergências, a mesa do Congresso Nacional promulga a nova emenda constitucional
- No entanto, se houver modificação substancial (não apenas de redação), ela volta obrigatoriamente para a Casa onde começou a tramitar. A alteração em uma Casa exige nova apreciação da outra Casa, sucessivamente. É possível haver a promulgação "fatiada" (apenas da parte aprovada pelas duas Casas)