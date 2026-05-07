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Câmara aprova texto-base da política nacional de minerais críticos com fundo de R$ 5 bilhões para fomentar exploração

Riquezas incluem elementos como cobre, lítio, grafite, níquel e as chamadas terras raras

Estadão Conteúdo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS