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Redução da jornada
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Câmara aprova PEC do fim da escala 6x1; proposta segue para o Senado

Texto do deputado e relator, Leo Prates (Republicanos-BA), foi à votação após articulação do presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do presidente Lula

Estfany Soares

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