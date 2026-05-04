Bolsonaro recebe alta após cirurgia e inicia tratamento no ombro

Ex-presidente cumpre pena em prisão domiciliar. Pablo PORCIUNCULA / AFP

Nesta segunda-feira (4), o ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu alta hospitalar após passar por operação no ombro direito na última sexta-feira (1º). A informação foi confirmada através de boletim médico do Hospital DF Star, de Brasília.

O procedimento foi realizado para "cirurgia de reparo artroscopico do manguito rotador", segundo boletim médico.

A equipe médica do antigo chefe do Executivo informou que o mesmo usará tipoia no braço por seis semanas e passará por sessões de fisioterapia, com previsão de nove meses de tratamento.

Durante a cirurgia, houve a instalação de um cateter intramuscular responsável por realizar analgesia continua para alívio das dores.

Prisão domiciliar

Bolsonaro cumpre pena em regime domiciliar temporário após ter sido condenado a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado.