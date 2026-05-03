Bolsonaro mantém “boa evolução” após cirurgia no ombro, informa boletim médico

Bolsonaro cumpre temporariamente pena em regime domiciliar devido às condições de saúde. Anselmo Cunha / Agencia RBS

O ex-presidente Jair Bolsonaro mantém "boa evolução clínica" e "bom controle da dor" após a cirurgia no ombro direito realizada na última sexta-feira (1º), informou boletim médico divulgado neste domingo (3).

"O Hospital DF Star informa que o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro encontra-se internado após ser submetido a cirurgia de reparo artroscópico do manguito rotador à direita. Mantém boa evolução clínica e com bom controle da dor. Segue internado em apartamento para analgesia, medidas de prevenção de trombose e para reabilitação motora e funcional", diz o documento.

Assinam o texto os médicos Alexandre Firmino Paniago (ortopedista), Claudio Birolini, Leandro Echenique, Brasil Caiado e Allisson Barcelos Borges, diretor-geral do hospital.

O cirurgião Alexandre Firmino Paniago afirmou na sexta-feira (1º) que, com evolução satisfatória, a previsão de alta é para esta segunda-feira (4). O procedimento foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF.