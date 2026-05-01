Bolsonaro é internado em hospital de Brasília para realizar cirurgia: "Orem pelo meu galego", diz Michelle

Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão, em regime domiciliar, pela trama golpista. Sergio Lima / AFP

O ex-presidente Jair Bolsonaro está internado no Hospital DF Star, em Brasília, onde será submetido a uma cirurgia no ombro. Ele chegou à unidade médica por volta das 7h desta sexta-feira (1º).

"Que Deus abençoe o nosso dia, amados! Peço aos meus irmãos em Cristo que orem pelo procedimento cirúrgico do meu galego", publicou Michelle Bolsonaro, ex-primeira-dama, em seu Instagram. Ela acompanha o ex-presidente no hospital.

Bolsonaro vai passar uma cirurgia no manguito rotador do ombro direito. Conforme o jornal O Globo, o procedimento deve durar cerca de uma hora. O ex-presidente pode receber alta já no sábado (2).

A operação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), após a defesa do ex-presidente solicitar autorização e apresentar laudo de especialista indicando a necessidade da cirurgia. O documento foi encaminhado ao Supremo em 17 de abril.

O procedimento tem como objetivo corrigir lesões no ombro direito do ex-presidente, que seriam resultado de uma queda que ele sofreu em janeiro, quando estava preso na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília.

Mensagem compartilhada por Michelle. Instagram: @michellebolsonaro / Reprodução

Prisão domiciliar

Bolsonaro cumpre pena em regime domiciliar temporário após ter sido condenado a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado.