Bolsonaro é internado em hospital de Brasília para realizar cirurgia: "Orem pelo meu galego", diz Michelle

O ex-presidente Jair Bolsonaro está internado no Hospital DF Star, em Brasília, onde será submetido a uma cirurgia no ombro. Ele chegou à unidade médica por volta das 7h desta sexta-feira (1º).
"Que Deus abençoe o nosso dia, amados! Peço aos meus irmãos em Cristo que orem pelo procedimento cirúrgico do meu galego", publicou Michelle Bolsonaro, ex-primeira-dama, em seu Instagram. Ela acompanha o ex-presidente no hospital.
Bolsonaro vai passar uma cirurgia no manguito rotador do ombro direito. Conforme o jornal O Globo, o procedimento deve durar cerca de uma hora. O ex-presidente pode receber alta já no sábado (2).
A operação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), após a defesa do ex-presidente solicitar autorização e apresentar laudo de especialista indicando a necessidade da cirurgia. O documento foi encaminhado ao Supremo em 17 de abril.
O procedimento tem como objetivo corrigir lesões no ombro direito do ex-presidente, que seriam resultado de uma queda que ele sofreu em janeiro, quando estava preso na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília.
Prisão domiciliar
Bolsonaro cumpre pena em regime domiciliar temporário após ter sido condenado a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado.
A Justiça autorizou a transferência do complexo da Papuda para casa por 90 dias, após o ex-presidente permanecer 10 dias internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no fim de março.