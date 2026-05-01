A confirmação da exoneração foi publicada nesta sexta-feira (1ª) no Diário Oficial da União. Carlos Moura / Agência Senado

O assessor parlamentar Bernardo Moreira Amado Barros foi exonerado após invadir a transmissão ao vivo do programa Estúdio i, da GloboNews, na quinta-feira (30), proferir um xingamento e pedir a reeleição de Lula.

A confirmação da exoneração foi publicada nesta sexta-feira (1º) no Diário Oficial da União e assinada pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB).

A invasão ocorreu próximo ao final do programa, durante entrevista conjunta com os deputados Cabo Gilberto Silva (PL-PB), líder da oposição na Câmara, e Lindbergh Farias (PT-RJ), vice-líder do governo na Casa. Os entrevistados falavam sobre o PL da Dosimetria.

No momento em que Cabo Gilberto Silva respondia sobre a oposição não ter insistido na abertura da CPI do Banco Master, o assessor do deputado André Janones (Rede Sustentabilidade-MG) apareceu na câmera.

— Anistia é o caralho, Lula reeleito — disse Barros antes de sair de frente da câmera.

O parlamentar respondeu imediatamente:

— Vocês estão vendo como é? Eles são desse jeito, não aceitam a derrota.

Segundo nota divulgada posteriormente pelo deputado oposicionista, após a entrevista Barros foi abordado e encaminhado à Polícia Legislativa. Veja a nota na íntegra abaixo

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PL da Dosimetria

A entrevista concedida ao programa foi realizada após a votação no Congresso que derrubou o veto de Lula ao PL da Dosimetria. O projeto diminui a pena de Bolsonaro e condenados pela trama golpista de 8 de janeiro.

Antes da invasão, Lindbergh Farias disse que o Brasil foi derrotado e chamou a votação de "golpe", que seria comandado por Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), presidente do Senado.

— Com dois objetivos, livrar a cara de Bolsonaro e dos generais golpistas, mas fazer um grande acordão de blindagem das investigações da Polícia Federal. Ninguém pode controlar a Polícia Federal. Tem muita gente aqui com medo da Polícia Federal — disse o governista.

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Quando questionado sobre o acordão costurado para a votação do dia e as proteções no caso Master, Cabo Gilberto Silva disse que o governo não se interessa pelas investigações:

— O desespero é tremendo porque as pesquisas mostram que ele é um produto vencido. Derrota histórica para o governo Lula, derrota histórica para o STF.

O líder da oposição ainda chamou a tentativa de golpe de Estado de 8 de janeiro de "farsa" protagonizada pelo STF e governo Lula.

Manobra antes da votação

Antes da votação, o presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre (União-AP), excluiu da análise sobre os vetos ao PL da Dosimetria o trecho barrado pelo presidente Lula que contradiz a Lei Antifacção.

O trecho barrado facilitaria a progressão para o semiaberto de condenados por feminicídio e outros crimes hediondos. Segundo Alcolumbre, essa parte acaba colidindo com mudanças aprovadas recentemente para endurecer esse tipo de benefício.

Alcolumbre justificou que restabelecer esses pontos, por meio da derrubada do veto presidencial, iria na direção contrária ao que o próprio Congresso decidiu há poucas semanas.

— Assim, o eventual restabelecimento desses dispositivos seria contrário às vontades expressadas pelo Congresso tanto no PL da dosimetria, que era no sentido de não dispor sobre o mérito dessas normas, quanto no PL antifacção, que buscou tornar mais rígidos os critérios de progressão de regime — afirmou.

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Nota do Cabo Gilberto Silva

"A Liderança da Oposição na Câmara dos Deputados manifesta veemente repúdio ao ato de covardia e desrespeito praticado por um servidor da Casa durante entrevista concedida hoje à GloboNews. Enquanto eu debatia, de forma serena e democrática, com o líder do PT, o agressor invadiu a entrevista, tomou o microfone da jornalista, gritou ofensas e tentou fugir, como manda a cartilha da esquerda: agredir e correr. Após a entrevista, o agressor foi abordado e, em postura visivelmente agressiva, partiu para o confronto, sendo então encaminhado à Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados. Os fatos foram registrados e as providências cabíveis serão tomadas. Quem agride não será tratado como vítima.

É preciso registrar com clareza: o agressor era servidor da Câmara dos Deputados. Um funcionário público, pago com dinheiro do contribuinte brasileiro, usou a estrutura desta Casa para atacar a oposição e tentar silenciar a imprensa. Diante do ocorrido, o Presidente da Câmara, Deputado Hugo Motta, determinou a imediata exoneração do servidor. Reconhecemos a postura firme e correta do Presidente Hugo Motta. A exoneração é o mínimo. Mas seguiremos cobrando: como um indivíduo com esse perfil chegou a ocupar um cargo dentro da Câmara? Quem o indicou? Quem o protegia? Quantos outros militantes disfarçados de servidores estão hoje, neste momento, ocupando cargos pagos pelo contribuinte dentro desta Casa? Não se trata de um episódio isolado. É o retrato fiel de um projeto político que não tolera o contraditório, que não respeita a imprensa e que não aceita o voto do povo brasileiro.

Quando faltam argumentos, sobram gritos. Quando faltam fatos, sobram ofensas. Quando falta caráter, sobra agressão paga com dinheiro público. A esquerda brasileira tem demonstrado, repetidamente, sua incapacidade de conviver com a divergência. Interrompe, grita, ofende e parte para a agressão. Esse é o método. E quando o agressor é um servidor público, o método se torna ainda mais grave: é o aparelhamento da máquina sendo usado contra quem fiscaliza o governo. Enquanto isso, o povo brasileiro acompanha os escândalos que se acumulam: o Banco Master, a fraude do INSS contra os aposentados e tantos outros casos cujas digitais apontam para o mesmo lugar.

A tentativa de silenciar a oposição com gritos, ofensas e agressões é a confissão de quem não tem como defender o indefensável. Não me intimido. Sigo firme, com a mesma coragem que marcou minha trajetória pública, denunciando os desmandos deste governo e defendendo, sem recuo, a anistia, a liberdade e a honra do povo brasileiro. Gritos não calam a verdade. Ofensas não apagam os fatos. Agressões não calam a oposição.