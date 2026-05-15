Após vazamento de contrato, Eduardo nega ter recebido dinheiro de Vorcaro e diz que assinou apenas cessão de direitos autorais de filme

Ex-deputado federal mora nos EUA desde 2025. SAUL LOEB / AFP

Após o vazamento de contrato e conversas em reportagem do The Intercept Brasil, que mostra que Eduardo Bolsonaro (PL-SP) trabalhou como produtor-executivo e que ele teria gerenciamento sobre o orçamento do filme Dark Horse, o ex-parlamentar publicou um vídeo no Instagram, na tarde desta sexta-feira (15), no qual nega irregularidades. Ele também afirma que não recebeu recursos do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro:

— Acabou de sair agora mais uma matéria falando ou sugerindo que eu estou sendo bancado, financiado nos Estados Unidos por Daniel Vorcaro, o que é uma mentira.

Segundo o ex-deputado federal, foi ele quem repassou dinheiro, cerca de R$ 350 mil, para a produção do filme que conta a história de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro:

— Aquele tempo a gente sonhava em contratar estrelas de Hollywood, mas sabíamos que seria muito difícil. Com o dinheiro dos recursos da Ação Conservadora eu peguei R$ 350 mil, transformei em cerca de US$ 50 mil e mandei para os Estados Unidos. Por quê? Para garantir o contrato com o diretor de Hollywood, para que ele pudesse fazer o roteiro, começar a rascunhar, desenhar essa história, que lá na frente, se conseguimos um investidor, ou um grupo de investidores, fazer o filme acontecer.

Ainda segundo as alegações, em um "contrato antigo" constava o nome dele como "diretor" da produção cinematográfica, mas que, depois, passou a assinar apenas a cessão de direitos autorais:

— Quando essa estrutura passou a ser uma estrutura de fundos de investimento, começou a ter outra estrutura, eu saí dessa posição de diretor-executivo, que era o contrato antigo com a produtora, e passei então a ser somente uma pessoa que assinou a sua cessão de direitos autorais, para que um ator pudesse me representar no filme, e depois eu não processasse o filme.

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De acordo com Eduardo, ele recebeu o dinheiro de volta:

— Recebi o dinheiro que era meu, e eu acho até que nem foi corrigido esse dinheiro inclusive. 100% do risco, US$ 50 mil para mim faz falta, é por isso que a gente conseguiu confeccionar esse filme.

As alegações de Eduardo ocorrem após a reportagem do Intercept, que mostra prints de contrato e trechos de conversas. Um dos registros obtidos pelo site é um contrato de produção do filme. O documento, de novembro de 2023, foi assinado digitalmente por Eduardo Bolsonaro em 30 de janeiro de 2024. O ex-parlamentar aparece no contrato à frente da produção-executiva, junto ao deputado Mario Frias (PL-SP).

O Intercept também traz uma troca de mensagens entre o empresário Thiago Miranda e Vorcaro. No projeto do filme, Miranda participaria como intermediário entre o banqueiro, a família Bolsonaro e o deputado Mario Frias.

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Na mensagem de Eduardo a Miranda, o ex-deputado escreve:

"O ideal seria haver os recursos já nos EUA. Que dos EUA para o EUA é tranquilo. Se a empresa brasileira a enviar aos EUA não tiver aquele grande orçamento que mencionamos como exemplo, será problemático, vai ser necessário fazer as remessas aos poucos e isto tardaria cerca de 6 meses, calculamos."

Veja o vídeo de Eduardo Bolsonaro:

Conversas entre Flávio e Vorcaro

Os primeiros diálogos vazados foram entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, na quarta-feira (13), também pelo Intercept Brasil e confirmados pelo Estadão. O senador Flávio Bolsonaro pediu US$ 24 milhões (R$ 134 milhões, em valores da época) a Daniel Vorcaro para a produção do filme. O dono do Banco Master, que está preso por suspeita de fraudes bancárias, pagou US$ 10,6 milhões (R$ 61 milhões) entre fevereiro e maio de 2025.

— Fico sem graça de ficar te cobrando, mas é que está em um momento muito decisivo do filme e como tem muita parcela para trás, está todo mundo tenso, preocupado — diz Flávio Bolsonaro no áudio divulgado (ouça abaixo).

Nas mensagens, Flávio Bolsonaro escreve ainda a Vorcaro: "Irmão, estou e estarei contigo sempre, não tem meia conversa entre a gente. Só preciso que me dê uma luz! Abs."

A mensagem teria sido enviada no dia 16 de novembro de 2025. No dia seguinte, Vorcaro foi preso por suspeita de operações fraudulentas envolvendo o banco. O Master foi liquidado no dia 18 de novembro de 2025.

Eduardo teve mandato cassado por faltas

Eleito deputado federal por São Paulo, Eduardo Bolsonaro mora nos Estados Unidos desde o início de 2025, e tentou exercer o mandato à distância e driblar o registro de ausências da Câmara, mas não obteve sucesso.

Em dezembro do ano passado, teve o mandato cassado por faltas, devido ao fato de o deputado ter deixado de comparecer às sessões deliberativas da Câmara dos Deputados, conforme prevê a Constituição.

Eduardo Bolsonaro também é réu em processo no Supremo Tribunal Federal (STF) por promover sanções contra o Brasil para evitar o julgamento de seu pai, Jair Bolsonaro, pela trama golpista.