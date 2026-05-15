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Após vazamento de contrato, Eduardo nega ter recebido dinheiro de Vorcaro e diz que assinou apenas cessão de direitos autorais de filme

Ex-parlamentar disse ainda que repassou cerca de R$ 350 mil à produção sobre a história de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro

Zero Hora

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