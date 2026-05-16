Após rumores sobre Joaquim Barbosa, Aldo Rebelo mantém pré-candidatura à Presidência pelo DC

Aldo Rebelo afirmou que candidatura de Joaquim Barbosa é uma "afronta". Reprodução / @aldorebelo / Instagram

O ex-ministro Aldo Rebelo afirmou neste sábado (16) que sua pré-candidatura à Presidência da República pelo partido Democracia Cristã (DC) está mantida, em nota à imprensa publicada em sua conta no Instagram (veja abaixo).

O pronunciamento ocorre depois de notícias de que o partido pretende substituí-lo pelo ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa, recém-filiado à sigla. A informação foi inicialmente publicada pelo jornal Folha de S. Paulo.

"Minha pré-candidatura à presidência da República está mantida, conforme convite e compromisso da direção nacional do Democracia Cristã", escreveu Rebelo. "A candidatura anunciada em um balão de ensaio de Joaquim Barbosa é uma afronta a tudo o que defendo como relações políticas apoiadas na transparência e nas decisões democráticas."

O ex-ministro também afirmou que candidaturas são projetos coletivos e não de grupos e interesses específicos. Emendou que foi "escolhido para levar adiante um projeto de união e desenvolvimento do Brasil, ancorado na minha biografia sem mácula e na minha experiência na administração pública e no Congresso Nacional".

Veja a nota de Aldo Rebelo

No entanto, horas depois, o presidente do DC, João Caldas, disse que o candidato do partido à Presidência da República será Joaquim Barbosa.

— A mudança já foi feita pelo povo —disse Caldas à reportagem do site Broadcast.

O presidente do DC reafirmou que Aldo teve sua oportunidade, mas que não pontuou nas pesquisas depois de meses de exposição.

— Ele não pode reclamar do partido. O partido é uma instituição e tem que olhar para o Brasil, tem que ter responsabilidade. Está claro que o povo já disse "não" para ele para presidente.

Ele ponderou que, se Aldo desejar, o DC poderia apoiá-lo para outros cargos, como senador, deputado ou governador.