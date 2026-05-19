Política

“Suspense político”
Notícia

Após cassação de prefeita, moradores de Cachoeirinha se preocupam com prestação de serviços

Eleitos em pleito suplementar para mandato tampão, Jussara Caçapava e o vice tiveram mandatos cassados por juíza eleitoral no sábado

Paulo Rocha

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