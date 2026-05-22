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André Mendonça autoriza volta de Daniel Vorcaro para sala de Estado-maior na Superintendência da PF

Ministro determinou transferência de Vorcaro após PF rejeitar proposta de delação e pedido de banqueiro para ir à Papudinha

Zero Hora

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