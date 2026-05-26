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Alexandre de Moraes dá cinco dias para PGR se manifestar sobre investigação de Flávio e Jair Bolsonaro

Solicitação foi apresentada pelo deputado federal Lindbergh Farias, que pediu a inclusão do senador e do ex-presidente no inquérito

Zero Hora

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