Alckmin defende mandato para ministros do STF: "Prestou serviço ao país, substitui, coloca outro"

Em entrevista para a GloboNews nesta terça-feira (5), vice também falou sobre rejeição de Messias ao Supremo. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, defendeu em entrevista à GloboNews, nesta terça-feira (5), que haja mandato para ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo ele, esse seria um bom tema para uma "reforma do Judiciário".

Atualmente, a Corte tem aposentadoria compulsória fixada aos 75 anos, garantia conhecida como vitaliciedade.

— Tem que ter mandato. Esse negócio de vitaliciedade, sempre defendi mandato. Cumpre o mandato, prestou serviço ao país, substitui, coloca outro. Acho que é um bom caminho na reforma do Judiciário — afirmou.

Rejeição de Messias

Alckmin relatou que não ouviu de Luiz Inácio Lula da Silva qual será sua próxima indicação ao Supremo após o episódio de rejeição do Senado à indicação de Jorge Messias. Conforme o vice, o mesmo informou que o presidente ainda está "meditando".

Ao ser questionado, o vice-presidente disse lamentar a decisão da casa, que ocorreu pela primeira vez em 132 anos. Alckmin também expôs que acha pouco provável que haja uma nova indicação de Messias para a Corte.

— Acho pouco provável. Não conversei sobre essa questão, mas lamento que ele (Messias) não tenha sido aprovado. O pior é tudo isso num troca-troca. Coincidentemente, você rejeita um indicado e, no outro dia, vota dosimetria e arquiva CPMI do Master. Essas coisas não são adequadas — observou o vice-presidente.

Atual contexto do Supremo

O STF vive momento de desgaste, com críticas recorrentes da direita bolsonarista e por parte do Congresso, além da repercussão do caso Banco Master, que envolve menções a ministros da Corte. A impopularidade também é instrumentalizada na corrida eleitoral, com candidatos apostando nos ataques ao tribunal para tentar se consolidar.

O atual presidente do tribunal, ministro Edson Fachin, tem defendido a criação de um código de ética para os membros da Corte, como "medida de defesa" em resposta à crise de imagem e para aumentar a credibilidade e confiança pública.

Já o ministro Flávio Dino defende publicamente uma reforma do Poder Judiciário como um todo, com propostas que vão de mudanças penais a regras sobre o uso de IA.