Advogado deixa defesa de Daniel Vorcaro no caso do Banco Master

Daniel Vorcaro está preso desde março deste ano e foi transferido para Brasília. Banco Master / Divulgação

O advogado José Luis Oliveira Lima deixou a defesa de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Nesta mesma semana, a Polícia Federal (PF) rejeitou a proposta de delação premiada apresentada pelo banqueiro.

Conforme o g1, segue na defesa do ex-banqueiro o advogado Sérgio Leonardo, que conhece e é próximo de Vorcaro desde a juventude.

Chamado de Juca, o então responsável pela defesa é reconhecido por seu êxito em acordos de delação premiada em casos de grande repercussão. Ele atuou no caso do empreiteiro Léo Pinheiro, da construtora OAS, na Operação Lava-Jato.

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Delação premiada e pedido de transferência

De acordo com a Polícia Federal, Vorcaro agia para proteger os seus aliados e não teria informações novas para delatar, por isso a decisão de rejeitar a proposta.

Na quinta-feira (21), a defesa pediu a transferência do banqueiro de uma cela na Superintendência da Polícia Federal para o 19º Batalhão da Polícia Militar no Distrito Federal, dentro do Complexo Penitenciário da Papuda, conhecido como "Papudinha".

Conforme os advogados de Vorcaro, as condições do local em que o empresário está sob custódia na PF não estariam adequadas.

Preso na Superintendência

Na segunda-feira (18), Vorcaro foi transferido internamente para uma cela comum na carceragem da Superintendência do Distrito Federal.

Com isso, ele passou a ser submetido às regras do normativo interno da PF para a visita de advogados. Essas regras permitem duas visitas por dia por um período de meia hora.

Antes, ele estava alocado em uma sala de Estado-Maior que havia sido reformada para abrigar o ex-presidente Jair Bolsonaro no cumprimento de sua prisão. Vorcaro ficou no local para trabalhar na sua proposta de delação premiada com os seus advogados e passava quase o dia inteiro reunido com eles.

A PF já havia solicitado a André Mendonça que Vorcaro fosse transferido de volta para um presídio, sob o argumento de que as condições dele na Superintendência alteravam e afetavam a rotina da administração.

O STF ainda deve analisar um pedido da PF para que o banqueiro retorne para o presídio federal em Brasília, onde ele estava antes de ser transferido para a Superintendência.

Quem é Daniel Vorcaro

Banqueiro de 42 anos, Vorcaro ingressou no setor em 2016, quando adquiriu participação no Banco Máxima, então em dificuldades. Em 2018, assumiu o controle e, em 2021, rebatizou a instituição como Banco Master.

O banco de Vorcaro adotou uma estratégia agressiva no mercado financeiro, mas acabou em crise. A tentativa de venda da instituição para o Banco de Brasília (BRB) enfrentou resistência no Banco Central, que, mais tarde, decretou a liquidação do Master.

Em novembro de 2025, Vorcaro foi preso ao tentar deixar o país por suspeita de fraudes contra o sistema financeiro. Após passar por um período em prisão domiciliar, ele voltou a ser preso em março de 2026.