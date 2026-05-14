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"A Turma": como funcionava o grupo investigado por ameaças que levou à prisão de pai de Daniel Vorcaro

Braço armado da organização criminosa ligada ao ex-banqueiro contava com estrutura de monitoramento e invasão de sistemas; PF aponta ocultação de R$ 2,2 bilhões pelo pai de Daniel Vorcaro, Henrique Vorcaro

Rodrigo Celente

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