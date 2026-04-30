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Áudio de Alcolumbre vaza e antecipa derrota de Jorge Messias: "Vai perder por oito"; veja o vídeo

Rejeição do atual ministro da Advocacia-Geral da União ao STF marca primeira derrota de um indicado presidencial no Senado em 132 anos

Estadão Conteúdo

Adriana Victorino

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS