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"Vocês vão continuar ouvindo propostas genéricas por enquanto", diz Flávio Bolsonaro no Fórum da Liberdade

Senador e pré-candidato à Presidência afirmou que informações detalhadas de suas ideias para a economia poderiam ser usadas contra a campanha se divulgadas neste momento inicial

Carlos Rollsing

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