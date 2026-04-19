UP lança Priscila Voigt como pré-candidata ao governo do RS

Priscila Voigt, 34 anos, é nutricionista e preside a UP no Rio Grande do Sul. UP / Divulgação

A nutricionista Priscila Voigt foi anunciada como pré-candidata ao governo do Rio Grande do Sul pelo partido político Unidade Popular pelo Socialismo (UP).

O anúncio ocorreu na noite de sábado (18), na Casa de Referência Mulheres Mirabal, durante um evento organizado por apoiadores da sigla em defesa das mulheres. A atividade contou com a participação de Samara Martins, apontada pelo partido como pré-candidata à Presidência da República.

Em nota, o partido afirma que o lançamento da pré-candidatura estadual faz parte de um projeto político voltado à classe trabalhadora.

"A pré-candidatura de Priscila surge como resposta à realidade enfrentada pela população gaúcha, marcada por baixos salários, precarização do trabalho e dificuldades de acesso à moradia, saúde e educação, como uma alternativa para dar voz à classe trabalhadora", diz o texto.

Além de Priscila, nomes como Gabriel Souza (MDB), Luciano Zucco (PL), Juliana Brizola (PDT) e Marcelo Maranata (PSDB) estão na disputa pelo governo do RS.

O status de pré-candidatura se mantém até agosto, quando os partidos oficializam as escolhas em convenção e realizam o registro definitivo junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para o início da campanha.

Quem é

Priscila Voigt, 34 anos, é nutricionista e preside a UP no Rio Grande do Sul. Integrante da direção nacional do partido, ela tem trajetória ligada a movimentos populares, com atuação no Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB).

Entre as iniciativas das quais participou estão a Ocupação Lanceiros Negros e a criação da Casa de Referência Mulheres Mirabal, espaço voltado ao apoio a mulheres na Capital.