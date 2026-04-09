Treze secretários estaduais deixaram cargos para concorrer nas eleições

Governo estadual tem pastas comandadas por interinos até o anúncio dos substitutos. Felipe Dalla Valle / Palácio Piratini/Divulgação

Para atender a legislação eleitoral, 16 secretários de Estado e da prefeitura de Porto Alegre deixaram os cargos no Poder Executivo até o dia 4 de abril, seis meses antes da eleição, e estão aptos a disputar o pleito de outubro. Do contingente, a maioria era vinculada ao Palácio Piratini: 13 saíram dos postos de secretários para concorrer. Outros três se desvincularam de secretarias municipais de Porto Alegre. A necessidade de se desligar das atribuições de primeiro escalão do Executivo é uma previsão da Lei das Inelegibilidades.

O cargo mais ambicionado por esse grupo de lideranças políticas é o de deputado estadual: 11 ex-secretários vão tentar uma vaga na Assembleia Legislativa. Outros quatro disputarão assento na Câmara dos Deputados e um vai integrar chapa ao Palácio Piratini.

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O partido com o maior número de secretários que se desvincularam dos cargos para se candidatar em outubro é o PSD. Fazem parte da lista Jorge Pozzobom, Paula Mascarenhas, Arita Bergmann, Fábia Richter e Ernani Polo. A migração do governador Eduardo Leite para a legenda motivou políticos próximos a ele a fazerem o mesmo.

Arita, que deixou a titularidade da Secretaria da Saúde, disputará em 2026 a sua quarta eleição. A última participação dela em um pleito aconteceu em 2006, quando tentou, sem sucesso, conquistar uma cadeira na Assembleia Legislativa. Paula Mascarenhas foi prefeita de Pelotas por dois mandatos, é colaboradora próxima de Leite e estava na Secretaria Extraordinária de Relações Institucionais.

Ex-prefeito de Santa Maria, Pozzobom deixou a Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo e será candidato à Assembleia Legislativa, onde exerceu mandato no passado. Já Fábia Richter, ex-prefeita de Cristal, se desligou da Secretaria da Mulher para disputar a eleição para a Câmara dos Deputados. Filiado recentemente ao PSD, Polo deixou a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico ainda em janeiro e é o provável candidato a vice-governador na chapa liderada por Gabriel Souza (MDB), que terá a bênção de Leite.

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O MDB é a segunda legenda com mais secretários que saíram dos cargos para concorrer em 2026. Três deles estavam no governo estadual: Edivilson Brum deixou a Agricultura, Beto Fantinel se desvinculou do Desenvolvimento Social e Juvir Costella não é mais o titular da Secretaria de Logística e Transportes. Edivilson e Fantinel tentarão se reeleger deputados estaduais, enquanto Costella buscará assento de deputado federal.

O quarto emedebista é Vitorino Baseggio, que se antecipou ao prazo e deixou, em janeiro, a Secretaria de Serviços Urbanos de Porto Alegre para se candidatar à Assembleia Legislativa.

Na prefeitura da Capital, apenas um dos três pré-candidatos deixou o cargo em abril: Giuseppe Riesgo (Novo), que saiu da Secretaria de Parcerias para tentar conquistar mandato de deputado estadual.

Governo do Estado

Eduardo Loureiro (PDT) saiu da Secretaria da Cultura e retomou assento na Assembleia Legislativa. Ele concorrerá à reeleição.

Edivilson Brum (MDB) se desligou da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação. Ele retomou mandato na Assembleia e concorrerá novamente a deputado estadual.

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Beto Fantinel (MDB) não é mais o titular da Secretaria de Desenvolvimento Social. Ele voltou para o mandato de deputado estadual e será candidato à reeleição.

Gaúcho da Geral (PP) saiu da Secretaria do Esporte e Lazer. Ele voltou para o mandato de deputado estadual e concorrerá novamente ao cargo.

Juvir Costella (MDB) deixou a Secretaria de Logística e Transportes. Ele retomou assento na Assembleia Legislativa e será candidato a deputado federal.

Fábia Richter (PSD) não é mais a secretária da Mulher. Ela concorrerá a deputada federal.

Arita Bergmann (PSD) se desligou da Secretaria da Saúde. Disputará uma cadeira de deputada estadual.

Jorge Pozzobom (PSD) deixou a Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo. Ele tentará se eleger deputado estadual.

Gilmar Sossella (PDT) não é mais o titular da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Profissional. Ele voltou ao mandato na Assembleia Legislativa e buscará reeleição.

Ronaldo Santini (Podemos) saiu da Secretaria do Turismo. Ele retomou a cadeira de deputado estadual e tentará a reeleição.

Paula Mascarenhas (PSD) se desligou da Secretaria Extraordinária de Relações Institucionais. Ela concorrerá a deputada estadual.

Carlos Gomes (Republicanos) deixou em fevereiro a Secretaria da Habitação e Regularização Fundiária. Ele retomou o mandato de deputado federal e será candidato à reeleição.

Ernani Polo (PSD) deixou em janeiro a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Ele reassumiu o mandato de deputado estadual e será candidato a vice-governador.

Detalhe: Vilson Covatti (PP) saiu da Secretaria de Desenvolvimento Rural no início de fevereiro. O motivo do desligamento foi a decisão do PP de apoiar a candidatura do PL na eleição ao Palácio Piratini, mas Covatti não irá disputar nenhum cargo público em 2026. Ele foi sucedido na pasta, ainda em fevereiro, pelo advogado Gustavo Paim.

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Substitutos no Estado

O governo Eduardo Leite anunciou nesta terça-feira (7) os novos titulares de quatro pastas. São eles:

O administrador Gustavo Segabinazzi Saldanha assume a Secretaria de Desenvolvimento Social. Ele era secretário-adjunto da pasta.

O gestor público Clóvis Magalhães assume a Secretaria de Logística e Transportes. Ele já atuava como secretário-adjunto.

O policial penal César Atílio Kurtz Rossato assume a Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo. Ele ocupava a função de secretário-adjunto.

Ex-prefeito de Morrinhos do Sul, Leandro Evaldt virou titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Ele já estava exercendo o cargo interinamente.

Mais substitutos serão anunciados nos próximos dias. Enquanto isso, as secretarias são lideradas por interinos. O advogado Bruno Silveira já tinha sido nomeado em fevereiro para comandar a Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária.

Prefeitura de Porto Alegre

Giuseppe Riesgo (Novo) deixou a Secretaria de Parcerias para concorrer a deputado estadual. Foi substituído pelo engenheiro civil e gestor Artur Lorentz.

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Outras duas trocas motivadas pela eleição já tinham acontecido antes do prazo final de 4 de abril. Em dezembro de 2025, Fernanda Barth (PL) saiu da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Eventos para reassumir o mandato de vereadora e preparar candidatura à Câmara dos Deputados. O cargo ficou vago por quase dois meses. Somente em fevereiro, a executiva Susana Kakuta foi nomeada para suceder Barth.