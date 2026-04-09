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Treze secretários estaduais deixaram cargos para concorrer nas eleições

Desvinculação das funções de primeiro escalão no Executivo é exigência da legislação eleitoral. Na prefeitura de Porto Alegre, foram três saídas

Carlos Rollsing

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