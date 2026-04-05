Termina prazo para renunciar a mandato e concorrer nas eleições; dois governadores são pré-candidatos à Presidência

Eleições estão marcadas para dia 4 de outubro. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O prazo para renunciar aos mandatos para concorrer nas eleições de outubro terminou no sábado (4). Dois governadores deixaram seus cargos para ser pré-candidatos à Presidência: Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (PSD).

O governador do RS, Eduardo Leite, pretendia ser pré-candidato à Presidência, mas o presidente do PSD, Gilberto Kassab, optou por Caiado. Por isso, Leite permanece no cargo de governador.

A regra, chamada desincompatibilização eleitoral, fixa o prazo de seis meses antes do pleito para a renúncia de prefeitos, governadores e do presidente da República. A eleição deste ano acontece no dia 4 de outubro.

O intuito é evitar que possíveis candidatos e candidatas utilizem a estrutura e projeção de um cargo público para obter vantagens nas eleições.

Leia Mais Quem são os pré-candidatos à Presidência da República

A renúncia não é necessária para concorrer à reeleição. É o caso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que deve tentar manter-se no cargo. Aos 80 anos, o atual presidente confirmou sua disposição para buscar um inédito quarto mandato.