Tensão diplomática envolve Brasil e EUA após caso Alexandre Ramagem; veja o que se sabe e o que ainda não está claro sobre o episódio

Ramagem aguardará o pedido de asilo político em liberdade. Reprodução / Twitter

O governo brasileiro avalia adotar medidas de reciprocidade frente aos Estados Unidos após um impasse diplomático envolvendo o ex-deputado Alexandre Ramagem. O episódio ganhou novos desdobramentos com o pedido americano para a saída do delegado da Polícia Federal (PF) Marcelo Ivo de Carvalho, oficial de ligação da corporação no país, sob a justificativa de que o trâmite solicitado para a cooperação jurídica não teria seguido os protocolos oficiais.

"Nenhum estrangeiro pode manipular nosso sistema de imigração para contornar pedidos formais de extradição e estender perseguições políticas ao território dos Estados Unidos. Hoje, pedimos que o funcionário brasileiro em questão deixe o país por tentar fazer isso", diz o texto do governo americano.

Ramagem, condenado a 16 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal por participação na trama golpista, deixou o Brasil de forma clandestina em 2025. Segundo a PF, Ramagem fugiu pela fronteira com a Guiana e embarcou para os Estados Unidos com passaporte diplomático, que não estava apreendido.

Atualmente, ele aguarda em liberdade nos Estados Unidos a análise de um pedido de asilo político, após ter sido preso por agentes da polícia de imigração dos EUA (ICE) e liberado pelas autoridades locais dias depois.

Linha do tempo

21 de abril de 2026: o presidente Luiz Inácio Lula da Silva diz que pode adotar medidas de reciprocidade contra os Estados Unidos, em resposta ao desgaste diplomático gerado pelo episódio e à situação envolvendo a autoridade brasileira.

o presidente Luiz Inácio Lula da Silva diz que pode contra os Estados Unidos, em resposta ao desgaste diplomático gerado pelo episódio e à situação envolvendo a autoridade brasileira. 20 de abril de 2026: o governo dos EUA solicita a saída do delegado da Polícia Federal, Marcelo Ivo , do país. A acusação é de que a autoridade brasileira teria tentado contornar os trâmites oficiais para o pedido de extradição de Ramagem.

o governo dos EUA solicita a saída do delegado da Polícia Federal, , do país. A acusação é de que a autoridade brasileira teria tentado contornar os trâmites oficiais para o pedido de extradição de Ramagem. 16 de abril de 2026: O ICE (Immigration and Customs Enforcement) comunica à Polícia Federal que Ramagem poderá aguardar em liberdade a conclusão do seu processo de pedido de asilo político nos EUA. No mesmo dia, Ramagem agradece publicamente à cúpula do governo Trump por sua soltura e alega estar em situação regular no país.

O ICE (Immigration and Customs Enforcement) comunica à Polícia Federal que Ramagem nos EUA. No mesmo dia, Ramagem agradece publicamente à cúpula do governo Trump por sua soltura e alega estar em situação regular no país. 15 de abril de 2026: Alexandre Ramagem deixa a unidade de detenção nos Estados Unidos.

Alexandre Ramagem deixa a unidade de detenção nos Estados Unidos. 13 de abril de 2026: a Polícia Federal confirma a prisão de Alexandre Ramagem por agentes do ICE (agência de imigração dos EUA).

a Polícia Federal confirma por agentes do ICE (agência de imigração dos EUA). Setembro de 2025: segundo investigações da PF, Ramagem deixou o Brasil de forma clandestina. Ele teria cruzado a fronteira por Roraima em direção à Guiana por via terrestre, seguido até Georgetown e, posteriormente, embarcado para os Estados Unidos.

O que se sabe

Situação jurídica de Ramagem: o ex-deputado foi condenado por seu envolvimento na trama golpista. Após a fuga do país em 2025, ele ingressou com um pedido de asilo político nos Estados Unidos, que está em análise. O ICE permitiu que ele respondesse ao processo de asilo em liberdade.

o ex-deputado foi condenado por seu envolvimento na trama golpista. Após a fuga do país em 2025, ele ingressou com um pedido de asilo político nos Estados Unidos, que está em análise. O ICE permitiu que ele respondesse ao processo de asilo em liberdade. A "Fuga" do Brasil: conforme a PF, a saída de Ramagem do território nacional contou com suporte logístico, incluindo a participação de uma organização criminosa.

conforme a PF, a saída de Ramagem do território nacional contou com suporte logístico, incluindo a participação de uma organização criminosa. A crise diplomática: o caso escalou com a acusação americana de que o delegado Marcelo Ivo teria tentado contornar os canais oficiais de cooperação internacional para efetivar a extradição, o que resultou em um pedido de retirada do agente do território americano.

O que ainda precisa ser esclarecido

Desdobramentos diplomáticos: ainda não está definido qual será a eventual medida de "reciprocidade" citada pelo governo brasileiro, nem como o caso impactará a cooperação jurídica permanente entre os dois países.

ainda não está definido qual será a eventual medida de "reciprocidade" citada pelo governo brasileiro, nem como o caso impactará a cooperação jurídica permanente entre os dois países. Detalhes da investigação : faltam detalhes específicos sobre as provas que levaram os EUA a acusarem o delegado Marcelo Ivo de tentar "contornar" o pedido de extradição.

faltam detalhes específicos sobre as provas que levaram os EUA a acusarem o delegado Marcelo Ivo de tentar "contornar" o pedido de extradição. Asilo político: a decisão final do governo dos Estados Unidos sobre o pedido de asilo de Ramagem permanece como a principal incógnita.

Quem é o delegado Marcelo Ivo de Carvalho

Marcelo Ivo de Carvalho é delegado de Polícia Federal com mais de 20 anos de carreira. Desde agosto de 2023, atuava como oficial de ligação da PF junto ao Serviço de Imigração e Controle de Aduanas dos Estados Unidos (ICE), em Miami.

Foi superintendente da PF na Paraíba (entre 2022 e 2023) e delegado regional de Investigação e Combate ao Crime Organizado em São Paulo (2018 a 2021). Também chefiou a delegacia da PF no Aeroporto Internacional de Guarulhos em 2016.

Troca de delegado

A delegada Tatiana Alves Torres foi nomeada para exercer a função de Marcelo Ivo, que atuava nos Estados Unidos desde 2023 como oficial de ligação com o Serviço de Imigração e Controle de Aduanas, conhecido como ICE.

A decisão foi publicada no Diário Oficial da União de segunda-feira (20) e terá duração de dois anos, sendo descrita como transitória.

Quem é Alexandre Ramagem

Formado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), Ramagem é mestre em Políticas Anticorrupção pela Universidade de Salamanca (Usal), na Espanha.

Delegado de carreira da Polícia Federal, Ramagem comandou, de 2013 a 2014, a Divisão de Administração de Recursos Humanos e a de Estudos, Legislações e Pareceres, de 2016 a 2017.

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Em 2018, antes de atuar na segurança de Jair Bolsonaro, assumiu a Coordenação de Recursos Humanos da Polícia Federal, na condição de substituto. Após a eleição, em janeiro de 2019, foi para Secretaria de Governo e, de lá, para a Abin.

Mandato cassado e pedido de extradição

Em janeiro de 2026, o Ministério da Justiça informou ao STF que o pedido de extradição de Ramagem foi formalmente encaminhado ao governo norte-americano. A Embaixada do Brasil em Washington enviou a documentação ao Departamento de Estado dos EUA em 30 de dezembro de 2025.