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Tensão diplomática envolve Brasil e EUA após caso Alexandre Ramagem; veja o que se sabe e o que ainda não está claro sobre o episódio

Governo norte-americano determinou que delegado brasileiro que atuou na prisão do ex-deputado deixe o país. Presidente Lula declarou que pode adotar medidas de reciprocidade

Rodrigo Celente

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