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Derrota histórica
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"Temos que aceitar, o plenário do Senado é soberano", diz Messias após ter nome rejeitado para o STF

Jorge Messias não obteve os 41 votos favoráveis necessários, tornando-se o primeiro nome barrado pela Casa desde 1894

Zero Hora

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