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Caso de 2021
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Cármen Lúcia e Moraes votam para condenar Eduardo Bolsonaro por difamação contra Tabata Amaral

Relator estipulou pena de um ano de prisão em regime aberto na ação que envolve uma postagem nas redes sociais

Agência Brasil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS