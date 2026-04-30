Senador Magno Malta passa mal e é encaminhado ao hospital

O senador Magno Malta foi encaminhado para atendimento no posto médico do Senado. Waldemir Barreto / Agência Senado

O senador Magno Malta (PL-ES) sofreu um mal súbito na manhã desta quinta-feira (30) durante sessão no Congresso Nacional e foi encaminhado ao hospital. As informações são da Agência Senado.

Segundo o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre (União-AP), a assessoria de Magno Malta esclareceu informações sobre o estado de saúde do político e negou que ele tenha sofrido um infarto:

"Alguns colegas nossos congressistas estão muito preocupados com a situação do Senador. Estão comentando pelas redes sociais que foi um infarto. A assessoria do senador disse que ele não sofreu um infarto e que está sendo atendido".

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Até o momento não foram divulgados mais detalhes sobre o estado de saúde do senador.

"Vai dar tudo certo pela sua pronta recuperação", completou Alcolumbre.