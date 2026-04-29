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Senado rejeita Jorge Messias para o STF e impõe derrota histórica a Lula

Veto a um indicado à Corte não ocorria há 132 anos. Governo terá de indicar novo nome

Rodrigo Celente

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Caroline Garske

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