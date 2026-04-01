Senado confirma recebimento de indicação de Messias ao STF

Lula e Messias durante evento em Brasília, em 2022. Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Senado confirmou, nesta quarta-feira (1º), o recebimento da mensagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com a indicação de Jorge Messias para ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). Se aprovado, o atual advogado-geral da União assume o cargo deixado por Luís Roberto Barroso, ministro que se aposentou em outubro de 2025.

O texto estava na Secretaria Especial de Assuntos Jurídicos (SAJ). A Casa Civil informou por volta das 14h30min desta quarta que a SAJ "acaba de realizar a entrega da documentação do ministro Jorge Messias para a indicação à vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal". A informação foi confirmada pelo gabinete do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-PA). O documento, no entanto, não ainda tinha sido protocolado no sistema.

Na terça-feira (31), a Secretaria de Comunicação Social da Presidência havia informado que o envio ocorreria na própria terça. Acabou adiado em um dia.

Lula indicou Messias para o STF em 20 de novembro de 2025. A escolha causou um mal-estar com Alcolumbre, e com o ex-presidente do Senado Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Alcolumbre apoiava a indicação de Pacheco para o STF.

Diante do ambiente turbulento no Senado no fim do ano passado, Lula adiou o envio da indicação para o Senado – uma formalidade que, na prática, inicia a tramitação do processo de escolha na Casa Alta do Congresso.

Trâmite não será fácil

Com a mensagem de Lula, enviada nesta quarta, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado passará a analisar a indicação. Ainda na CCJ, Messias passará por sabatina. Após, a indicação será votada no plenário do Senado, onde precisa receber ao menos 41 votos favoráveis para ser aprovada.

No entanto, o ambiente no Senado ainda não está pacificado para a definição. Alcolumbre pode segurar a análise da indicação de Messias, segundo o Estadão.

O novo mal-estar ocorre porque o presidente do Senado ficou contrariado com o fato de Lula ter anunciado ainda nesta terça-feira, durante reunião ministerial. Alcolumbre disse a aliados ter considerado o anúncio feito por Lula como uma descortesia, porque, segundo ele, a praxe é que o presidente do Senado seja avisado antes.

Quem é Jorge Messias

Jorge Messias é advogado-geral da União. José Cruz / Agência Brasil/Empresa Brasil d

Ministro da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias é visto como homem de confiança do presidente Lula, com perfil técnico e político alinhado ao governo. Com 45 anos, ele poderá permanecer na Corte por até três décadas.

Nos últimos meses, Messias ganhou destaque: articulou a contratação de um escritório nos Estados Unidos para contestar tarifas impostas por Donald Trump e reforçou a sua imagem como interlocutor confiável do governo. Evangélico da Igreja Batista, também representa uma ponte com o segmento religioso.