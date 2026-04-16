Política

Mudança na nomenclatura
Notícia

Senado acaba com chocolate amargo e meio amargo e cria novo percentual mínimo de cacau; entenda

Proposta estabelece parâmetros, definições e características a serem pautadas na produção de derivados do produto. Texto segue para sanção do presidente Lula

Zero Hora

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