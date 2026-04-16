Senado acaba com chocolate amargo e meio amargo e cria novo percentual mínimo de cacau; entenda

Bruno Todeschini / Agencia RBS

O Senado aprovou o projeto de lei que estabelece percentuais mínimos de cacau em produtos como chocolates e cacau em pó. Uma das principais mudanças da proposta é o fim das denominações chocolate amargo e meio amargo.

A matéria foi aprovada em votação simbólica na última quarta-feira (15) e encaminhada com urgência para sanção presidencial.

O texto estabelece parâmetros, definições e características a serem pautadas na produção de derivados do alimento e determina o percentual mínimo de cacau nos chocolates. Além disso, exige que os rótulos dos produtos, embalagens e peças publicitárias informem o percentual total de cacau.

Conforme o texto, o mínimo de cacau em cada tipo de chocolate deverá respeitar os seguintes percentuais:

Chocolate em pó : 32% de sólidos totais de cacau;

: de sólidos totais de cacau; Chocolate intenso: 35% de sólidos totais de cacau, dos quais ao menos 18% devem ser de manteiga e 14%, isentos de gordura;

de sólidos totais de cacau, dos quais ao menos 18% devem ser de manteiga e 14%, isentos de gordura; Chocolate ao leite: 25% de sólidos totais de cacau e mínimo de 14% de sólidos totais de leite ou seus derivados;

de sólidos totais de cacau e mínimo de de sólidos totais de ou seus derivados; Chocolate branco: 20% de manteiga de cacau e o mínimo de 14% de sólidos totais de leite.

Por sólidos totais de cacau, entende-se "a soma da manteiga de cacau e dos sólidos secos desengordurados, obtidos exclusivamente da transformação das amêndoas de cacau limpas, fermentadas, secas e descascadas".