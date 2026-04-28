Senado aprova criação de cadastro nacional de condenados por violência contra mulher

O Senado Federal aprovou a criação do Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Violência contra a Mulher. A votação simbólica ocorreu nesta terça-feira (28) e não alterou o texto já aprovado na Câmara dos Deputados.
A proposta segue agora para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Trata-se de um banco de dados que vai reunir informações como o nome do agressor, documentos pessoais, fotografia, impressões digitais, endereço, entre outros dados.
A lista vai incluir os condenados, com trânsito em julgado, pelos seguintes crimes:
- Feminicídio
- Estupro, inclusive de vulnerável
- Assédio e importunação sexual
- Lesão corporal
- Perseguição
- Violência psicológica
- Violação sexual mediante fraude
- Registro não autorizado da intimidade sexual
O objetivo é que o sistema centralizado possibilite a troca de informações entre policiais de todo o país em tempo real.
O texto é de autoria da deputada Silvye Alves (União-GO). Para a parlamentar, o novo banco de dados será mais um mecanismo de defesa e proteção para as mulheres.