Senado aprova criação de cadastro nacional de condenados por violência contra mulher

Proposta segue agora para a sanção presidencial. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O Senado Federal aprovou a criação do Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Violência contra a Mulher. A votação simbólica ocorreu nesta terça-feira (28) e não alterou o texto já aprovado na Câmara dos Deputados.

A proposta segue agora para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Trata-se de um banco de dados que vai reunir informações como o nome do agressor, documentos pessoais, fotografia, impressões digitais, endereço, entre outros dados.

A lista vai incluir os condenados, com trânsito em julgado, pelos seguintes crimes:

Feminicídio

Estupro, inclusive de vulnerável

Assédio e importunação sexual

Lesão corporal

Perseguição

Violência psicológica

Violação sexual mediante fraude

Registro não autorizado da intimidade sexual

O objetivo é que o sistema centralizado possibilite a troca de informações entre policiais de todo o país em tempo real.