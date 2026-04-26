Sem Lula, PT aprova manifesto com aceno ao centro e defesa de governo

Reunião do PT ocorreu neste fim de semana, em Brasília. PT / Divulgação

Sem a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que se recupera de uma cirurgia, o 8º Congresso Nacional do PT aprovou um manifesto que defende alianças amplas em nome da reeleição de Lula, em outubro.

Intitulado "Construindo o Futuro", o documento enumera uma série de políticas desenvolvidas pelo governo desde 2023, que considera como a gestão com "mais entregas da história". Estão listadas políticas relacionadas a economia, retomada de programas sociais, educação e diplomacia.

O texto exalta a atuação da gestão Lula na recuperação do que considera um cenário de "terra arrasada" deixada pelo governo de Jair Bolsonaro:

"Em pouco tempo, o país foi recolocado na rota do desenvolvimento com justiça social, retomando políticas estruturantes, reduzindo o desemprego, garantindo a valorização do salário mínimo e resgatando novamente o povo brasileiro do Mapa da Fome".

Lula também é elogiado por sua atuação na enchente que atingiu o RS em 2024. Segundo o partido, esse é um exemplo de que o presidente é o mais preparado para gerir crises, como o tarifaço de Donald Trump e do choque do Petróleo após a guerra no Irã.

A reeleição do presidente é vista como decisiva e que exige uma aliança ampla com diversos setores da sociedade. Segundo o documento, a estratégia do partido é construção de um "bloco democrático-popular" que articule diferentes forças sociais em torno do projeto.

"Faz-se necessário, portanto, consolidar um amplo processo de concertação social que supere a fragmentação e institua um novo pacto pelo desenvolvimento nacional. Este movimento deve reunir o setor produtivo e o empresariado comprometidos com a nação, a classe trabalhadora, o sindicalismo e os movimentos populares em uma coalizão que transcenda a defesa institucional da democracia."

Propostas

O PT propõe reformas estruturais organizadas em três eixos: a reconstrução do poder do Estado como indutor de desenvolvimento a partir do investimento público; redistribuição de riquezas e a transição produtiva com foco em sustentabilidade e soberania nacional.

No programa, essas reformas se materializam em propostas de: