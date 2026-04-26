Sem citar Lula, Tarcísio diz que há "lideranças envelhecidas" que não percebem a hora de parar

Governador disse que sabe que a hora de parar também chegará para ele. NELSON ALMEIDA / AFP

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou neste sábado (25) que há hoje, no Brasil, "lideranças envelhecidas" que não percebem que "é hora de parar".

Sem citar nominalmente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Tarcísio, que é candidato à reeleição ao governo paulista nestas eleições, defendeu ainda que é o momento de "dar a vez".

— A gente precisa de renovação. Um dos problemas do Brasil é o processo de substituição lento da política. São as pessoas que ficam ultrapassadas e não percebem que é hora de parar. E elas ficam ultrapassadas e impõem o atraso ao Brasil. E é isso que acontece hoje. Uma liderança envelhecida. Uma liderança que já não tem mais nada a oferecer. Uma liderança incapaz de entender os novos desafios — declarou, durante evento no Vale da Paraíba (SP).

O governador disse reconhecer que a alternância também deve alcançá-lo:

— Sei que esse dia vai chegar para mim também. O dia de sair disso.