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Sem citar Lula, Tarcísio diz que há "lideranças envelhecidas" que não percebem a hora de parar

O candidato à reeleição para o governo de São Paulo defendeu a necessidade de  renovação na política brasileira

Estadão Conteúdo

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