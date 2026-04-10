Saúde, educação e limpeza: o que esperam eleitores de Cachoeirinha na quarta eleição para prefeito em seis anos

Saúde, educação e limpeza urbana. Esses foram os temas mencionados por eleitores de Cachoeirinha ouvidos por Zero Hora às vésperas da quarta eleição para prefeito em seis anos. No domingo (12), o município escolherá um entre quatro nomes para governar a cidade, de 136 mil habitantes, até dezembro de 2028.
A eleição suplementar é consequência da cassação, via processo de impeachment na Câmara de Vereadores, dos mandatos do então prefeito Cristian Wasem e do vice-prefeito Delegado João Paulo Martins.
- Veja, mais abaixo, o serviço das eleições e os candidatos em disputa
O que dizem os eleitores ouvidos por Zero Hora
Mariemili Rodrigues Schäffer, social media, 30 anos
— Eu acredito que tem que ser alguém que vai se preocupar com as coisas da cidade, porque Cachoeirinha estava largada. (...) Saúde, zeladoria. O pessoal reclama bastante também dos ônibus. Também melhorar os espaços de lazer.
Marli Roldão, aposentada, 64 anos
— Eu estou precisando de saúde e não tenho. Eu estou pagando particular. Me deu trambose, eu não tive médico aqui.
Letícia Alves Santana, técnica de enfermagem, 52 anos
— O povo em Cachoeirinha está meio dividido, porque infelizmente a gente teve situações complicadas. Acredito que as pessoas estão perdendo um pouco da credibilidade nas urnas. O que mais importa, para mim, é a área da saúde. Saúde e educação.
Felipe da Silva Gonçalves, catador de recicláveis, 31 anos
— O sistema de coleta é um pouco falho, e algumas ruas precisam ser asfaltadas. São poucas, mas tem algumas ainda que são ruins.
Serviço
- O que: eleições suplementares para a prefeitura de Cachoeirinha. A população votará somente para o cargo de prefeito.
- Quando: domingo, dia 12 de abril de 2026.
- Horário de votação: das 8h às 17h.
- Documentação para votar: é obrigatório apresentar documento de identidade com foto. É aceita como alternativa a apresentação do e-Título, desde que o eleitor já tenha a biometria coletada e foto no aplicativo. Não é necessário portar o título de eleitor, mas é recomendável tê-lo em mãos para facilitar a localização da seção onde cada eleitor deverá votar.
Candidaturas
PP
- Claudine Silveira - prefeita
- Marco Albernaz - vice-prefeito
Coligação Avante, Republicanos, PDT, MDB, Podemos, PL, PSD, federação PSDB-Cidadania
- Jussara Caçapava - prefeita
- Mano do Parque - vice-prefeito
Federação PSOL-Rede
- Laís Cardoso - prefeita
- Breno Munhoz - vice-prefeito
Federação PT-PCdoB-PV
- Tairone Keppler - prefeito
- Cláudia Azevedo - vice-prefeita