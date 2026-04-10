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Saúde, educação e limpeza: o que esperam eleitores de Cachoeirinha na quarta eleição para prefeito em seis anos

Pleito suplementar será disputado no domingo, após cassação de prefeito e vice

Gabriel Jacobsen

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