Saúde, educação e limpeza: o que esperam eleitores de Cachoeirinha na quarta eleição para prefeito em seis anos

Saúde, educação e limpeza urbana. Esses foram os temas mencionados por eleitores de Cachoeirinha ouvidos por Zero Hora às vésperas da quarta eleição para prefeito em seis anos. No domingo (12), o município escolherá um entre quatro nomes para governar a cidade, de 136 mil habitantes, até dezembro de 2028.

A eleição suplementar é consequência da cassação, via processo de impeachment na Câmara de Vereadores, dos mandatos do então prefeito Cristian Wasem e do vice-prefeito Delegado João Paulo Martins.

O que dizem os eleitores ouvidos por Zero Hora

Mariemili Rodrigues Schäffer, social media, 30 anos

Eleitora criticou situação recente do município. Gabriel Jacobsen / Agencia RBS

— Eu acredito que tem que ser alguém que vai se preocupar com as coisas da cidade, porque Cachoeirinha estava largada. (...) Saúde, zeladoria. O pessoal reclama bastante também dos ônibus. Também melhorar os espaços de lazer.

Marli Roldão, aposentada, 64 anos

Aposentada diz ter optado por tratamento particular enquanto esperava pelo serviço público de saúde. Gabriel Jacobsen / Agencia RBS

— Eu estou precisando de saúde e não tenho. Eu estou pagando particular. Me deu trambose, eu não tive médico aqui.

Letícia Alves Santana, técnica de enfermagem, 52 anos

Eleição dividida deixa moradora preocupada. Gabriel Jacobsen / Agencia RBS

— O povo em Cachoeirinha está meio dividido, porque infelizmente a gente teve situações complicadas. Acredito que as pessoas estão perdendo um pouco da credibilidade nas urnas. O que mais importa, para mim, é a área da saúde. Saúde e educação.

Felipe da Silva Gonçalves, catador de recicláveis, 31 anos

Morador reclama da limpeza urbana e das condições das ruas. Gabriel Jacobsen / Agencia RBS

— O sistema de coleta é um pouco falho, e algumas ruas precisam ser asfaltadas. São poucas, mas tem algumas ainda que são ruins.

Serviço

Cachoeirinha tem 136 mil habitantes. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O que: eleições suplementares para a prefeitura de Cachoeirinha. A população votará somente para o cargo de prefeito.

eleições suplementares para a prefeitura de Cachoeirinha. A população votará somente para o cargo de prefeito. Quando: domingo, dia 12 de abril de 2026.

domingo, dia 12 de abril de 2026. Horário de votação: das 8h às 17h.

das 8h às 17h. Documentação para votar: é obrigatório apresentar documento de identidade com foto. É aceita como alternativa a apresentação do e-Título, desde que o eleitor já tenha a biometria coletada e foto no aplicativo. Não é necessário portar o título de eleitor, mas é recomendável tê-lo em mãos para facilitar a localização da seção onde cada eleitor deverá votar.

Candidaturas

Em ordem alfabética, Claudine Silveira (PP), Jussara Caçapava (Avante), Laís Cardoso (PSOL) e Tairone Keppler (PT). Montagem de fotos da Câmara Municipal de Cachoeirinha / Instagram / Facebook / Divulgação / Reprodução

PP

Claudine Silveira - prefeita

Marco Albernaz - vice-prefeito

Coligação Avante, Republicanos, PDT, MDB, Podemos, PL, PSD, federação PSDB-Cidadania

Jussara Caçapava - prefeita

Mano do Parque - vice-prefeito

Federação PSOL-Rede

Laís Cardoso - prefeita

Breno Munhoz - vice-prefeito

Federação PT-PCdoB-PV