Dois terços da bancada gaúcha votou contra indicação ao STF Jonathan Heckler/ Agencia RBS,Waldemir Barreto / Agência Senado,Ronaldo Bernardi / Agência RBS / .

Ainda que a rejeição seja um fato que não acontecia há 132 anos na história brasileira, o veto à indicação do advogado-geral da União Jorge Messias a uma vaga no Supremo Tribunal Federal já mostrava indícios em bancadas estaduais, com as do Rio Grande do Sul.

Nela, somente o petista Paulo Paim votou favorável à indicação de Messias. Hamilton Mourão (Republicanos) e Luiz Carlos Heinze (PP) votaram contra a indicação justificando, sobretudo, a proximidade do advogado com governos petistas.

Apesar de aprovado após sabatina pela Comissão de Constituição e Justiça por 16 votos a 11, Messias foi rejeitado pelo plenário do Senado, onde obteve apenas 34 votos favoráveis frente a 42 contrários à indicação.

Veja como votaram os gaúchos e suas justificativas:

Hamilton Mourão (Republicanos)

Mourão abriu voto ainda na terça-feira (28) Geraldo Magela / Agência Senado/Divulgação

O senador não retornou os contatos da reportagem após a votação. Todavia, adiantou em suas redes sociais na terça-feira (28) que votaria CONTRA A INDICAÇÃO com a seguinte justificativa:

"O Brasil precisa de segurança jurídica, independência entre os Poderes e respeito à Constituição, não de escolhas que ampliem dúvidas ou fragilizem a confiança institucional."

Na sabatina na CCJ, Mourão disse:

— É legítimo questionar se a trajetória do indicado, construída em posições de estreita vinculação político-governamental, oferece as garantias de autonomia exigidas para o exercício da função.

Luis Carlos Heinze (PP)

Heinze mencionou Paulo Brossard em sua justificativa Edilson Rodrigues / Agência Senado,Agência Senado/Divulgação

CONTRA A INDICAÇÃO

— Eu já havia sinalizado voto contrário, e cumpri a minha promessa. Já prevíamos essa derrota, mas me chamou a atenção o placar. Mostra que não foi apenas a oposição que estava desconfortável com um nome tão próximo ao PT desde o governo Dilma. Como representante de um Estado que já teve Paulo Brossard no STF, acredito que o Brasil mereça um ministro mais qualificado — afirmou o senador.

Paulo Paim (PT)

Veio de Paim único voto gaúcho favorável ao nome de Messias Carlos Moura / Agência Senado/Divulgação

Paulo Paim foi o único dos senadores gaúchos que votou A FAVOR DA INDICAÇÃO. Na noite desta quarta-feira (29), ele se manifestou por meio de nota:

“Política é assim: não tem empate. A gente ganha, ou a gente perde. É direito do presidente Lula indicar um nome para o STF, e é direito da maioria do Senado, aprovar ou rejeitar este nome. Messias apresentava todas as condições para ocupar uma vaga no STF, mas por questões políticas, o seu nome não foi aprovado. A eleição está polarizada, e este clima de polarização tomou contra do Senado no dia de hoje.”