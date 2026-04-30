Política

Redução de pena
Notícia

Saiba como fica a situação de Jair Bolsonaro com a derrubada do veto ao PL da Dosimetria

Com redução de pena, progressão de regime e e remição, ex-presidente ficaria cerca de dois anos e quatro meses em regime fechado

Zero Hora

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