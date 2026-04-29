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Jorge Messias passou por sabatina na CCJ do Senado nesta quarta-feira. Edilson Rodrigues / Agência Senado

O advogado-geral da União, Jorge Messias, indicado a uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF), foi aprovado com 16 votos após passar por sabatina de oito horas na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado nesta quarta-feira (29). Agora, a apreciação segue para o plenário do Senado.

Ele precisava de ao menos 14 votos na CCJ para ser aprovado. No plenário, precisará de 41 votos favoráveis para passar a ocupar a cadeira deixada por Luís Roberto Barroso.

Messias é a terceira indicação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o STF neste mandato. Antes dele, foram indicados e aprovados Cristiano Zanin e Flávio Dino.

Pela manhã, antes de ser sabatinado, Messias fez uma apresentação inicial. Ele disse que o STF "vem se mantendo firme como guardião da democracia" no Brasil.

— Entre erros e acertos, (o STF) vem se mantendo firme como guardião da supremacia constitucional e do nosso Estado inteiro. É um dos responsáveis por assegurar liberdades públicas, garantir a diversidade, proteger minorias e concretizar direitos fundamentais a milhões de brasileiros de nosso país — disse Messias.

O que disse Messias

Trajetória

Durante seu discurso de apresentação, Messias fez resumo de sua trajetória profissional em órgãos como a Advocacia-Geral da União, na assessoria jurídica do governo da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) e no Senado, onde trabalhou no gabinete do senador Jaques Wagner (PT-BA), hoje líder do governo.

— Experimentar o suprapartidarismo abriu meus horizontes sobre o significado de democracia e República. Aprendi a dimensionar a atividade política como um espaço nobre de solução de conflitos — declarou.

Messias falou ter conduzido sua carreira com serenidade e "vocação conciliatória" de que "posições antagônicas são oportunidades para o amadurecimento". Também fez aceno aos senadores e disse que os parlamentares o receberam "muito bem" durante as conversas que tiveram.

Em determinado momento, Messias se emocionou ao falar de seus pais e de sua graduação na Faculdade de Direito do Recife.

— Aprendi na vida que quem só sabe Direito, nem Direito sabe. Apresento-me com a consciência de que a Constituição somente se concretiza seus valores fundamentais quando aplicadas com o humanismo e a diversidade de saberes — continuou.

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STF

Messias disse ainda ser necessário discutir o "aperfeiçoamento" da atuação do STF.



— Em uma República, todo o poder deve se sujeitar a regras e contenções. Por isso, demandas da sociedade por transparência, prestação de contas e escrutínio público não devem causar constrangimentos a nenhuma instituição republicana de nosso país — afirmou.



Defendeu que cabe ao Supremo aprimorar-se com "lucidez institucional" para continuar respeitado. Acrescentou ainda que o STF deve convencer a sociedade de que possui ferramentas efetivas de transparência e de controle.



— Preservar harmonia entre instituições exige aucontenção. O STF deve ser autocontido em relação a prerrogativas de outros poderes.

Messias disse que o ativismo judicial é uma "extrema preocupação" e que discorda que o STF seja pressionado a atuar como uma "terceira Casa Legislativa".

— Ao falar em ativismo judicial, a própria expressão já carrega um elemento extremamente perigoso. E qual é este elemento? A violação ao princípio da separação de poderes —disse Messias.



— Com a realidade, a política tem sido levada a uma espécie de terceiro turno e tensionados na perspectiva de transformar o Supremo Tribunal Federal numa espécie de terceira Casa Legislativa. Não tenho concordância com essa visão. Na minha visão, entendo que o Supremo Tribunal Federal não deve ser o Procon da política — continuou, referindo-se ao órgão usado para reclamação de consumidores.

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Religião

Em sua fala de apresentação, Messias falou sobre sua religião. Ele destacou que é evangélico, mas destacou que o Estado é laico.

— Minha identidade é evangélica, todavia eu tenho plena clareza que o Estado constitucional é laico, uma laicidade clara, mas colaborativa que fomenta o diálogo construtivo entre o estado e todas as religiões em prol da fraternidade — disse o indicado de Lula ao STF.

Aborto

Messias disse ser "totalmente contra o aborto". Após ser questionado pelo senador Weverton Rocha (PDT-MA) sobre a resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM), questionada na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 1141, Messias salientou que a competência para discutir o tema é do Congresso Nacional.

— Da minha parte, não haverá qualquer tipo de ação de ativismo em relação ao tema aborto na minha jurisdição constitucional. Eu quero deixar absolutamente vossas excelências tranquilos quanto a isso —afirmou Messias.

Ele afirmou que não havia feito nenhuma consideração de cunho moral, religioso ou filosófico que configurasse apologia à prática do aborto. Acrescentou que, em sua visão pessoal, de base evangélica, nenhuma prática de aborto poderia ser comemorada ou celebrada; ao contrário, deveria ser objeto de reprimenda.

Disse que não existe qualquer aspecto positivo nessa prática, pois toda situação é dolorosa. Concluiu afirmando que o aborto, em qualquer circunstância, constitui uma tragédia humana.

Atos golpistas

O sabatinado disse ainda que os atos golpistas de 8 de Janeiro foi um dos dias "mais tristes" que viveu em sua vida.

— O 8 de janeiro foi um dos episódios mais tristes que vivi toda a minha vida. Estava na minha casa, voltando com a minha família, acabado de almoçar, estava indo descansar, quando fui chamado pela minha filha e me dizia: Papai, papai, estão quebrando o seu trabalho — contou.

Messias disse também que violência "nunca é uma opção para a democracia".

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Terras indígenas

Messias disse que é necessário "dar um fim" à controvérsia sobre o marco temporal para demarcação de terras indígenas, defendendo uma solução baseada em diálogo, mediação de interesses e eventual compensação financeira aos titulares das áreas.

Ao tratar do tema, o atual chefe da AGU afirmou que há espaço para convergência e criticou a falta de resolução dos conflitos fundiários no país após questionamento do senador Hiran Gonçalves (PP-RR). Segundo ele, a experiência recente de mediação demonstrou que há caminhos possíveis para conciliar interesses divergentes, inclusive com a participação institucional do Estado.

— É preciso dar um fim a essa discussão. Eu acredito que é possível, com boa vontade, boa-fé e muito diálogo, encontrar um ponto de contato. Não acredito que a solução se dê simplesmente entregando terras. Ela precisa contemplar todos os interesses.