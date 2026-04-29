Política

Indicado por Lula

CCJ aprova Jorge Messias para o STF; apreciação segue ao plenário do Senado

Atual advogado-geral da União teve 16 votos favoráveis. Ele precisava de ao menos 14 para passar na Comissão

Estadão Conteúdo

Naomi Matsui, Lavínia Kaucz e Geovani Bucci

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS